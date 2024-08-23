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Жертв серийного мошенника ищут среди алматинцев полицейские

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Подозреваемый в мошенничестве
Подозреваемый в мошенничестве. Фото: Polisia.kz

Полиция Алматы ищет жертв серийного мошенника - на его счету, по данным следствия, уже девять обманутых граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

На данном этапе расследования на счету 31-летнего подозреваемого жителя Алматы девять обманутых граждан, сообщает медиапортал МВД.

В ведомстве не исключают, что жертв может быть и больше.

"Как следует из заявлений потерпевших, мужчина, обещая поставку из КНР автомашин и мопедов, получал оплату за заказ и не выполнял обязательства. В настоящее время объективные обстоятельства устанавливаются.

Проводится работа по установления других граждан, которые могли пострадать от преступленных действий подозреваемого", - сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

Ранее житель ВКО захотел приобрести авто по цене ниже рыночной и отдал за него 2 млн тенге, но в итоге машины не увидел, ни деньги вернуть не смог.

Также правоохранители задержали жителя Астаны, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он продавал казахстанцам несуществующие авто якобы из Монголии. От мошеннических действий пострадали 15 жителей Павлодарской и Карагандинской областей и столицы.

В Алматы задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в серии мошенничеств, связанных с машинами. В частности, по данным полиции, он под предлогом легализации забрал у своей девушки автомобиль, завезенный из Грузии, и продал его.

А жителя Павлодарской области осудили за то, что он пообещал поставить на учет автомобиль с иностранными номерами и взял за это деньги, но не сдержал обещание.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2152488-zhertv-seriynogo-moshennika-ishchut-sredi-almatincev-policeyskie/

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