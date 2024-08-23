Канал поставки наркотиков из Афганистана ликвидировал КНБ (фото)
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КНБ вместе с российскими коллегами ликвидировал канал контрабанды наркотиков из Афганистана по "Северному маршруту". Операция проводилась в пригороде в РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на комитет.
КНБ вместе с российскими партнерами ликвидировал канал контрабанды афганских наркотиков по так называемому "Северному маршруту".
По итогам операции в августе в одном из приграничных районов России при проведении наркосделки задержаны двое участников международной наркогруппы, сообщается в Telegram-канале комитета.
В ходе обыска у них изъято около 50 кг гашиша, стоимость которого на "черном рынке" могла составить порядка 500 тысяч долларов США.
По данному факту проводится расследование.
Отметим, в феврале в области Ұлытау КНБ был пресечен региональный наркоканал. В результате задержаны четыре человека, подозреваемых в сбыте запрещенных веществ.
В апреле канал поставки наркотиков ликвидировали в Кызылординской области. При попытке сбыта 3,5 кг опия задержаны 5 граждан Казахстана.
В июне "метамфетамин" попытались ввезти в нашу страну в виде 250 литров в банках из-под энергетических напитков. Недавно в КНБ рассказали о ликвидации трех крупных нарколабораторий, общая стоимость изъятых наркотических веществ на черном рынке может доходить до 2 млрд тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2152404-kanal-postavki-narkotikov-iz-afganistana-likvidiroval-knb/