Канал поставки наркотиков из Афганистана ликвидировал КНБ (фото)

КНБ вместе с российскими коллегами ликвидировал канал контрабанды наркотиков из Афганистана по "Северному маршруту". Операция проводилась в пригороде в РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на комитет.

КНБ вместе с российскими партнерами ликвидировал канал контрабанды афганских наркотиков по так называемому "Северному маршруту".

По итогам операции в августе в одном из приграничных районов России при проведении наркосделки задержаны двое участников международной наркогруппы, сообщается в Telegram-канале комитета.

В ходе обыска у них изъято около 50 кг гашиша, стоимость которого на "черном рынке" могла составить порядка 500 тысяч долларов США.

По данному факту проводится расследование.

Отметим, в феврале в области Ұлытау КНБ был пресечен региональный наркоканал. В результате задержаны четыре человека, подозреваемых в сбыте запрещенных веществ.

В апреле канал поставки наркотиков ликвидировали в Кызылординской области. При попытке сбыта 3,5 кг опия задержаны 5 граждан Казахстана.

В июне "метамфетамин" попытались ввезти в нашу страну в виде 250 литров в банках из-под энергетических напитков. Недавно в КНБ рассказали о ликвидации трех крупных нарколабораторий, общая стоимость изъятых наркотических веществ на черном рынке может доходить до 2 млрд тенге.