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77-летнего водителя лишили прав в Павлодаре

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Пожилой водитель
Пожилой мужчина за рулем. Иллюстративное фото: GCShutter / Getty Images

За выезд на встречную полосу на шесть месяцев лишили права управления автомобилем 77-летнего жителя Павлодара, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело в отношении 77-летнего горожанина рассмотрел Специализированный административный суд Павлодара.

Согласно ПДД на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре полосы или более, запрещается выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. На таких дорогах повороты налево или развороты могут выполняться на перекрестках и в других местах, где это не запрещено ПДД, знаками и (или) разметкой.

"Гражданин в городе Павлодаре на пересечении улиц Торайгырова и Бухар Жырау выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, сопряженную с поворотом, на дороге с двусторонним движением, имеющей четыре полосы, в случае, когда это запрещено правилами дорожного движения", - установил суд.

В связи с чем в отношении мужчины было возбуждено административное производство по ч.3 ст.596 КоАП.

На судебном заседании горожанин свою вину признал полностью.

Суд признал его виновным и назначил взыскание в виде лишения права управления транспортным средством на шесть месяцев. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.596 КоАП РК выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев. 

Также ранее стало известно, что в Восточно-Казахстанской области лишенный прав водитель пытался скрыться от полиции по улицам поселка Касыма Кайсенова. В итоге мужчина допустил два административных нарушения. Меру наказания ему определит суд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2152174-77-letnego-voditelya-lishili-prav-v-pavlodare/

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