Астанчанин заявил о взломе WhatsApp и отправке сообщений судоисполнителю из Павлодара

Астанчанина обвинили в том, что он обматерил павлодарского судоисполнителя через WhatsApp. За 27-летним парнем числился административный штраф, его он заплатил, а вот работу судоисполнителя оплачивать не стал, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор суда №2 Павлодара.

В приговоре указано, что в производстве судоисполнителя было дело жителя столицы. Тот не оплачивал штраф. В начале июля деньги астанчанин все же перевел, но вот без комиссии за работу судоисполнителя. Тот напомнил парню об этом, но в ответ получил не деньги, а оскорбления.

"Подсудимый показал, что действительно у него имелась задолженность по оплате штрафов в доход государства. Но сообщения оскорбительного характера он ЧСИ не отправлял. Утверждает, что некое неизвестное ему лицо взломало его WhatsApp в телефоне и направило такие сообщения на мессенджер потерпевшего. По поводу взлома своего мессенджера никуда не обращался", - указано в приговоре Павлодарского городского суда №2.

Уголовное дело в суде рассмотрели по ст.131 УК РК (Оскорбление). Учитывая, что доказательств взлома телефона у жителя столицы не оказалось, суд признал его виновным. Приговором ему назначили штраф в 55 тысяч тенге.

Наказание за оскорбление в Казахстане

Согласно ст.131 УК РК:

1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, наказывается штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов.

2. То же деяние, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов.