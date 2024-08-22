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23 млн тенге потеряли карагандинцы из-за объявления в соцсетях

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Установка батарей
Установка радиаторов отопления. Иллюстративное фото: Liudmila Chernetska / Getty Images

23 млн тенге отдали жители Караганды, поверив обещанию дешево провести центральное отопление. Подозреваемый в мошенничестве задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники Центрального отдела полиции УП Караганды по подозрению в мошенничестве задержали 36-летнего мужчину.

"Злоумышленник поместил в социальных сетях объявление о сантехнических услугах. Он обещал провести в частных домах центральное отопление. Причем по ценам ниже рыночной, но при условии предоплаты.

Девять жителей города попались на уловку проходимца, отправив на указанный в объявлении счет денежные средства. Но предложенной услуги так и не получили", - рассказали в МВД.

Общая сумма нанесенного ущерба составила 23 млн тенге. Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее в Караганде перед судом предстал обвиняемый в обмане местных жителей на сумму свыше 100 млн тенге. По словам горожан, он обещал им построить деревянные бани. Полицейские установили более 70 потерпевших.

А в Астане мужчина обманывал горожан, предлагая сделать ремонт, но фактически работы не производились. Гражданам был причинен ущерб порядка 11 млн тенге. В итоге астанчанина приговорили к 3,6 года лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2152117-23-mln-tenge-poteryali-karagandincy-iz-za-obyavleniya-v-socsetyah/

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