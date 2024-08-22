23 млн тенге потеряли карагандинцы из-за объявления в соцсетях

23 млн тенге отдали жители Караганды, поверив обещанию дешево провести центральное отопление. Подозреваемый в мошенничестве задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники Центрального отдела полиции УП Караганды по подозрению в мошенничестве задержали 36-летнего мужчину.

"Злоумышленник поместил в социальных сетях объявление о сантехнических услугах. Он обещал провести в частных домах центральное отопление. Причем по ценам ниже рыночной, но при условии предоплаты.

Девять жителей города попались на уловку проходимца, отправив на указанный в объявлении счет денежные средства. Но предложенной услуги так и не получили", - рассказали в МВД.

Общая сумма нанесенного ущерба составила 23 млн тенге. Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее в Караганде перед судом предстал обвиняемый в обмане местных жителей на сумму свыше 100 млн тенге. По словам горожан, он обещал им построить деревянные бани. Полицейские установили более 70 потерпевших.

А в Астане мужчина обманывал горожан, предлагая сделать ремонт, но фактически работы не производились. Гражданам был причинен ущерб порядка 11 млн тенге. В итоге астанчанина приговорили к 3,6 года лишения свободы.