Двух воспитанников школы олимпийского резерва судят за смерть 14-летнего ученика в Актобе

Сегодня начался процесс по нашумевшему делу о смерти 14-летнего ученика школы олимпийского резерва в Актобе. На скамье подсудимых - два воспитанника этого же учебного заведения, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, изначально школа имени Есет батыра заявила, что 14-летний Бексултан упал, потерял сознание, ему вызвали скорую, но, не доехав до больницы, он умер. Только после того, как родные погибшего подняли шум в соцсетях, стали известны страшные подробности этого дела.

Родственники рассказали, что якобы в школе олимпийского резерва была дедовщина. В тот злополучный день конфликт между старшими и младшими детьми возник, предположительно, из-за неуборки комнат.

Как поделился брат-близнец погибшего мальчика, который учился вместе с ним и тоже находился в общежитии, Бексултана избили, после ударов ногой в грудь он потерял сознание.

Вскоре на двух учеников этой же школы завели уголовное дело, а 22 августа они предстали перед судом. Юношей обвиняют по ч.3 ст.106 УК РК "Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Сегодня журналистов удалили из зала суда, а процесс объявили закрытым. Разъяснение об этом появилось в официальном Telegram-канале Актюбинского областного суда.

"В ходе рассмотрения дела стороной защиты в целях защиты интересов несовершеннолетнего подсудимого заявлено ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. Заслушав мнения участников процесса, суд постановил рассматривать уголовное дело в закрытом судебном заседании", - говорится в сообщении суда.

Отмечается, что по делам, рассмотренным в закрытом судебном заседании, публично провозглашаются только вводная и резолютивная части приговора.

"Это резонансное дело, и суд должен быть открытым. Причем отвечать за содеянное должны все ученики, которые избивали нашего сына, их было не двое. И директор с учителями должны отвечать. На суде из школы никого нет. Почему? Из школы даже извинения никто не попросил. Я ведь им доверила сына! Пришли на садака, выразили соболезнование и больше никто их не видел", - поделилась мама Бексултана Зоя Базарбаева.

Женщина рассказала, что накануне произошедшего она была в школе у сыновей. Собиралась в Актау и заехала попрощаться. Бексултан ни на что не жаловался.

"Если бы он хотя бы намекнул, что их бьют, я бы сыновей ни на день бы там не оставила. Это сейчас второй сын говорит: если бы они сказали об этом, они бы считались "терпилами". В маленькой комнате было 18 детей! Моему сыну было 14 лет, остальным по 16, 18, они не ровесники, что они там делали? Где камеры? Я была у прокурора и сказала обо всем этом", - рассказала убитая горем женщина.

Напомним, в школе Есет Батыра в Актобе 11 апреля восьмиклассник потерял сознание, а позже скончался в машине скорой помощи, не добравшись до больницы. В полиции сообщали, что возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Также в отношении персонала спортивной школы началось досудебное расследование по факту недобросовестного отношения к обязанностям.

Выяснилось, что у погибшего подростка остался брат-близнец. Они вместе учились и жили в одной комнате в интернате.

Позже стало известно, что по факту гибели ученика расследуют три уголовных дела. Также сообщалось о задержании двоих подозреваемых.

Отметим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.