Участника школьной драки приговорили к лишению свободы в Петропавловске

В Петропавловске к лишению свободы приговорили участника драки в спецшколе, которая закончилась ножевыми ранениями потерпевшего, передает NUR.KZ со ссылкой на Северо-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Петропавловским городским судом рассмотрено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшему.

"Подсудимый, находясь в Петропавловске на территории КГУ "Средняя школа № 44", в ходе обоюдной драки с потерпевшим нанес ножом целенаправленный удар в область брюшной полости последнего, причинив тяжкий вред его здоровью в виде проникающей колото-резаной раны живота с повреждением желудка и поджелудочной железы", - установил суд.

Суд признал обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого, признание им вины и чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств в обвинительном акте не указано и судом не установлено.

"При назначении наказания суд учел тяжесть и общественную опасность совершенного деяния, личность обвиняемого, ранее судимого и совершившего преступление во время отбывания наказания в виде ограничения свободы", - отметили в суде.

Молодого человека осудили по ч.1 ст.106 УК к 3 годам лишения свободы. По совокупности приговоров ему окончательно назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, весной в Петропавловске в спецшколе с особым режимом произошла потасовка 18-летнего ученика и 19-летнего парня, в результате которой последний получил три ножевых ранения и был экстренно прооперирован в многопрофильной областной больнице.

Школьника водворили в изолятор временного содержания. Со слов директора учебного заведения, молодой человек собирался уйти из школы, которую посещал всего два дня, так как нашел работу.