Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Костанайца задержали за распространение вирусов в Сети (видео)

Опубликовано:

Костанайца задержали за создание вредоносной программы
Задержанный. Кадр из видео: polisia.kz

За распространение в интернете вредоносной программы вынесли приговор костанайцу, задержание которого ДКНБ и полицией ранее сняли на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, ДКНБ и ДП Костанайской области при координации областной прокуратуры пресекли противоправную деятельность 24-летнего местного жителя, занимавшегося распространением вирусов в интернете.

Вредоносная программа позволяла добывать персональные данные интернет-пользователей (логины, пароли, IP-адреса), которые интернет-мошенники могли использовать для своего преступного замысла.

"Также материалы досудебного расследования свидетельствуют, что злоумышленник продавал свои услуги по обучению незаконному промыслу - созданию вредоносных программ", - рассказали в МВД.

Приговором суда №2 мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.210 УК РК "Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов".

Его приговорили к одному году ограничения свободы, 100 часам принудительного труда и штрафу в 15 МРП (55 380 тенге) с изъятием всей компьютерной техники. Приговор уже вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.210 УК РК создание компьютерной программы, программного продукта или внесение изменений в существующую программу или программный продукт с целью неправомерного уничтожения, блокирования, модификации, копирования, использования информации, хранящейся на электронном носителе, содержащейся в информационной системе или передаваемой по сетям телекоммуникаций, нарушения работы компьютера, абонентского устройства, компьютерной программы, информационной системы или сетей телекоммуникаций, а равно умышленные использование и (или) распространение такой программы или программного продукта, наказываются штрафом в размере до 3000 МРП (11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2151888-kostanayca-zaderzhali-za-rasprostranenie-virusov-v-seti-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie