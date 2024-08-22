Костанайца задержали за распространение вирусов в Сети (видео)

За распространение в интернете вредоносной программы вынесли приговор костанайцу, задержание которого ДКНБ и полицией ранее сняли на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, ДКНБ и ДП Костанайской области при координации областной прокуратуры пресекли противоправную деятельность 24-летнего местного жителя, занимавшегося распространением вирусов в интернете.

Вредоносная программа позволяла добывать персональные данные интернет-пользователей (логины, пароли, IP-адреса), которые интернет-мошенники могли использовать для своего преступного замысла.

"Также материалы досудебного расследования свидетельствуют, что злоумышленник продавал свои услуги по обучению незаконному промыслу - созданию вредоносных программ", - рассказали в МВД.

Приговором суда №2 мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.210 УК РК "Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов".

Его приговорили к одному году ограничения свободы, 100 часам принудительного труда и штрафу в 15 МРП (55 380 тенге) с изъятием всей компьютерной техники. Приговор уже вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.210 УК РК создание компьютерной программы, программного продукта или внесение изменений в существующую программу или программный продукт с целью неправомерного уничтожения, блокирования, модификации, копирования, использования информации, хранящейся на электронном носителе, содержащейся в информационной системе или передаваемой по сетям телекоммуникаций, нарушения работы компьютера, абонентского устройства, компьютерной программы, информационной системы или сетей телекоммуникаций, а равно умышленные использование и (или) распространение такой программы или программного продукта, наказываются штрафом в размере до 3000 МРП (11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.