Ампулы нашли в железнодорожном контейнере на границе с Казахстаном
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На границе с Казахстаном в железнодорожном пункте пропуска была пресечена попытка незаконного провоза медикаментов, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.
По информации Telegram-канала ведомства, 16 августа 2024 года Пограничной службой КНБ в железнодорожном пункте пропуска "Алтынколь" области Жетысу пресечена попытка провоза крупной партии медикаментов.
"Лекарственные средства неизвестного происхождения в количестве 80 000 ампул без сопроводительных документов были обнаружены в железнодорожном контейнере.
Груз передан в департамент экономических расследований области для принятия процессуального решения", - рассказали в КНБ.
Напомним, ранее Пограничной службой КНБ был пресечен провоз контрабандного груза на казахстанско-кыргызской границе в Жамбылской области. В автомобильном пункте пропуска "Айша биби" выявили крупную партию табачных изделий (сигареты), предварительная оценочная стоимость которых составила более 1 млрд тенге.
Также стало известно, что казахстанец получал из США посылки с наркотиками под видом игрушек, а затем реализовывал их. Мужчина был приговорен к 10 с половиной годам лишения свободы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2151870-ampuly-nashli-v-zheleznodorozhnom-konteynere-na-granice-s-kazahstanom/