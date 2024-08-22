Ампулы нашли в железнодорожном контейнере на границе с Казахстаном

На границе с Казахстаном в железнодорожном пункте пропуска была пресечена попытка незаконного провоза медикаментов, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации Telegram-канала ведомства, 16 августа 2024 года Пограничной службой КНБ в железнодорожном пункте пропуска "Алтынколь" области Жетысу пресечена попытка провоза крупной партии медикаментов.

"Лекарственные средства неизвестного происхождения в количестве 80 000 ампул без сопроводительных документов были обнаружены в железнодорожном контейнере.

Груз передан в департамент экономических расследований области для принятия процессуального решения", - рассказали в КНБ.

Напомним, ранее Пограничной службой КНБ был пресечен провоз контрабандного груза на казахстанско-кыргызской границе в Жамбылской области. В автомобильном пункте пропуска "Айша биби" выявили крупную партию табачных изделий (сигареты), предварительная оценочная стоимость которых составила более 1 млрд тенге.

Также стало известно, что казахстанец получал из США посылки с наркотиками под видом игрушек, а затем реализовывал их. Мужчина был приговорен к 10 с половиной годам лишения свободы.