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Убийство учительницы в Уральске: в суде озвучили подробности

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Атрибуты суда
Суд. Иллюстративное фото: SimpleImages/Getty Images

Судебный процесс по делу об убийстве учительницы Надежды Никитиной начался в Уральске - дело рассматривают в специализированном межрайонном суде по уголовным делам, пишет "Мой Город".

21 августа стартовал процесс. На скамье подсудимых 41-летний Темир Сарсенов, которому предъявлено обвинение сразу по трем статьям уголовного кодекса: убийство, кража и незаконное хранение оружия.

Как следует из материалов дела, в 2020 году подсудимый познакомился с учительницей начальных классов Надеждой Никитиной - он устанавливал компьютер в учебном классе.

После этого погибшая периодически обращалась за помощью к нему, чтобы устранять неполадки в технике как в учебном классе, так и дома. 

Согласно материалам дела, 24 апреля текущего года Никитина в очередной раз обратилась за помощью к Сарсенову.

Сообщается, что подсудимый пришел, однако работу не закончил и пообещал прийти на следующий день.

25 апреля он пришел к Никитиной со своим ноутбуком и начал ремонтировать компьютер в спальне погибшей. Она в это время проводила на кухне дополнительный урок со своим учеником. 

Прокурор сообщил в суде, что после окончания обучения Никитина проводила ученика и подошла к Сарсенову. Между ними завязалась ссора - мужчина повалил женщину на диван и задушил воротником кофты, а после нанес ножом раны в шею погибшей.

Как подчеркнул гособвинитель, смерть наступила от механической асфиксии.

После этого, как рассказали в суде, подсудимый решил замести следы и совершил кражу. Были похищены золотые изделия, сумочка, кошелек, телефон и банковские карты - материальный ущерб составил 1,7 миллиона тенге.

Также стало известно, что по месту жительства подсудимого обнаружено оружие и боеприпасы, разрешения на хранение которых у него не было. 

Напомним, что тело 59-летней учительницы начальных классов Надежды Никитиной было найдено в ее собственной квартире вечером 25 апреля. Соседи рассказывали, что у женщины остались две дочери, брат и внуки. Сама она 35 лет проработала в одной школе, а общий педагогический стаж погибшей был 40 лет.

27 апреля в Департаменте полиции ЗКО сообщили, что подозреваемого в убийстве женщины задержали по горячим следам еще 25 апреля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2151816-ubiystvo-uchitelnicy-v-uralske-v-sude-ozvuchili-podrobnosti/

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