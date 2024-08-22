Убийство учительницы в Уральске: в суде озвучили подробности
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Судебный процесс по делу об убийстве учительницы Надежды Никитиной начался в Уральске - дело рассматривают в специализированном межрайонном суде по уголовным делам, пишет "Мой Город".
21 августа стартовал процесс. На скамье подсудимых 41-летний Темир Сарсенов, которому предъявлено обвинение сразу по трем статьям уголовного кодекса: убийство, кража и незаконное хранение оружия.
Как следует из материалов дела, в 2020 году подсудимый познакомился с учительницей начальных классов Надеждой Никитиной - он устанавливал компьютер в учебном классе.
После этого погибшая периодически обращалась за помощью к нему, чтобы устранять неполадки в технике как в учебном классе, так и дома.
Согласно материалам дела, 24 апреля текущего года Никитина в очередной раз обратилась за помощью к Сарсенову.
Сообщается, что подсудимый пришел, однако работу не закончил и пообещал прийти на следующий день.
25 апреля он пришел к Никитиной со своим ноутбуком и начал ремонтировать компьютер в спальне погибшей. Она в это время проводила на кухне дополнительный урок со своим учеником.
Прокурор сообщил в суде, что после окончания обучения Никитина проводила ученика и подошла к Сарсенову. Между ними завязалась ссора - мужчина повалил женщину на диван и задушил воротником кофты, а после нанес ножом раны в шею погибшей.
Как подчеркнул гособвинитель, смерть наступила от механической асфиксии.
После этого, как рассказали в суде, подсудимый решил замести следы и совершил кражу. Были похищены золотые изделия, сумочка, кошелек, телефон и банковские карты - материальный ущерб составил 1,7 миллиона тенге.
Также стало известно, что по месту жительства подсудимого обнаружено оружие и боеприпасы, разрешения на хранение которых у него не было.
Напомним, что тело 59-летней учительницы начальных классов Надежды Никитиной было найдено в ее собственной квартире вечером 25 апреля. Соседи рассказывали, что у женщины остались две дочери, брат и внуки. Сама она 35 лет проработала в одной школе, а общий педагогический стаж погибшей был 40 лет.
27 апреля в Департаменте полиции ЗКО сообщили, что подозреваемого в убийстве женщины задержали по горячим следам еще 25 апреля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2151816-ubiystvo-uchitelnicy-v-uralske-v-sude-ozvuchili-podrobnosti/