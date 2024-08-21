Убийство фитнес-тренера в Алматы: подробности происшествия раскрыли в суде

Суд в Алматы приговорил фигуранта по делу об убийстве фитнес-тренера в Алматы к лишению свободы. Еще один подсудимый был оправдан, передает NUR.KZ со ссылкой на городские суды.

Напомним, в июле прошлого года в Алматы был убит фитнес-тренер. Позже в Бишкеке задержали одного из подозреваемых. В МВД Кыргызстана тогда отметили, что казахстанец незаконно пересек границу.

Сегодня Cпециализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес двум подсудимым по данному делу - А. и И. - приговор. Первого обвиняли в совершении убийства, второго - в недонесении о преступлении.

В суде было установлено, что летом прошлого года оба подсудимых и фитнес-тренер Т. проживали в одном хостеле. При этом лица находились в соседских отношениях.

"В июле прошлого года потерпевший Т., будучи в агрессивном состоянии, вызванном алкогольным опьянением, разгуливал по хостелу с топором в руках. Он стал провоцировать ссору с подсудимым А., который встретился ему на пути. Высказывая угрозы о физической расправе, Т. замахнулся топором в сторону А., однако ему удалось увернуться и забежать к себе в комнату, закрывшись изнутри", - говорится в Telegram-канале судов города.

Гражданин Т. тогда спустился во двор дома и стал вызывать А. вниз для дальнейшего выяснения отношений. Последний никуда выходить не стал.

Тогда тренер поднялся обратно на этаж, на пути ему встретился подсудимый И., который попытался успокоить его, однако Т. замахнулся на него топором. Первому пришлось забежать в комнату к А. и закрыться изнутри.

Погибший начал выбивать дверь топором.

"В этот момент подсудимый А. вооружился гладкоствольным огнестрельным оружием, заряженным дробью. Как только Т. зашел в комнату и попытался нанести подсудимым удары топором, А., превышая пределы необходимой обороны, произвел выстрел в потерпевшего, причинив тому огнестрельное ранение, от которого Т. скончался на месте происшествия", - гласит сообщение.

Обстоятельства подтверждены показаниями свидетелей, проживавших в хостеле, актами экспертизы о наличии алкоголя в крови погибшего, следами ударов топором в дверь комнаты.

Суд переквалифицировал действия А. с убийства на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Его приговорили к 2 годам лишения свободы по данной статье.

При этом к его сроку присоединили неотбытую часть наказания по приговору Уральского городского суда от 28 марта 2017 года в виде 3 лет лишения свободы. Окончательно назначено 5 лет лишения свободы.

Второй подсудимый - И. - признан невиновным в недонесении о преступлении и оправдан.

Добавим, согласно статье 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Согласно статье 102 УК РК, убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, наказывается ограничением свободы на срок до 2 лет либо лишением свободы на тот же срок.

В соответствии со статьей 434 УК РК, недонесение о преступлении наказывается:

штрафом в размере до 6 тыс. МРП (22,1 млн тенге), либо исправительными работами в том же размере;

либо ограничением свободы на срок до 6 лет, либо лишением свободы на тот же срок.