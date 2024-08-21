Групповой конфликт с поножовщиной произошел ночью в Сатпаеве

20 августа в ночное время в городе Сатпаеве произошел групповой конфликт с поножовщиной с участием несовершеннолетних, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК, сотрудники УБОП ДП области оперативно установили всех участников инцидента. В ходе конфликта 16-летний подросток нанес ножевые ранения двум сверстникам 16 и 17 лет.

"В настоящее время он задержан и водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Кроме того, к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей к ответственности привлечены родители всех участников конфликта", - рассказали в ведомстве.

В полиции напомнили, что родители несут полную ответственность за воспитание своих детей и обязаны контролировать их поведение.

Любые правонарушения, совершенные несовершеннолетними, влекут за собой серьезные последствия, прежде всего, для их родителей.

"Мы настоятельно призываем родителей более ответственно относиться к воспитанию своих детей и принимать меры для предотвращения противоправных действий", - обратились в МВД.

Напомним, ранее в Караганде вынесли приговор мужчине, обвиняемому в том, что из-за нескольких его ударов погиб человек. Подсудимому назначили 8 лет лишения свободы.

В июле этого года подростки устроили массовую драку в Актау. В ДП Мангистауской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Стражи порядка начали весь комплекс следственно-оперативных мероприятий для выяснения обстоятельств инцидента.