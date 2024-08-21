"Вводил ложную информацию об авто": сотрудника спецЦОНа осудили в Семее

В области Абай суд вынес приговор сотруднику спецЦОНа, который вносил недостоверные данные об автомобилях при регистрации, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в причинении имущественного ущерба путем обмана (п.2 ч.4 ст.195 УК) и неправомерной модификации информации, что повлекло тяжкие последствия (п.2 ч.3 ст.206 УК), рассмотрели в суде №2 Семея.

Уголовное дело поступило в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины.

"Являясь специалистом спецЦОНа, подсудимый занимался вводом в информационную систему заведомо ложной информации о категории и годе выпуска регистрируемых транспортных средств", - установил суд.

Следствие выявило два факта преступных действий специалиста во время исполнения им служебных обязанностей.

Так, при наличии акта осмотра, сертификата о внесении утилизационного платежа и других документов, подтверждающих 2017 год выпуска транспортного средства Ford F150, он умышленно в реквизитах заполнил "2019 год".

Также подсудимый ввел в информационную систему заведомо ложную информацию о категории автомобиля Renault Magnum 2007 года выпуска. Он выбрал категорию "До 2 лет" несмотря на то, что авто относится к категории "От 5 лет и выше".

"С учетом ввода заведомо ложной информации о категории транспортных средств и года выпуска автоматически установлена сумма оплаты регистрационных сборов в размерах 350 МРП (1 207 500 тенге) и 0,25 МРП (862,5 тенге) соответственно. Тогда как вышеуказанные транспортные средства относятся к категории, за которую сумма регистрационного сбора составляет по 2 500 МРП (8 625 000 тенге)", - пояснили в суде.

Как установил суд, ущерб государству по двум транспортным средствам составил более 16 млн тенге.

При вынесении приговора суд учел наличие смягчающих обстоятельств в виде полного признания вины и наличия малолетних детей.

Согласно ч.3 ст.55 УК при выполнении всех условий процессуального соглашения срок или размер основного наказания не может превышать 1/2 максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей УК.

Приговором суда сотрудник спецЦОНа был осужден к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в некоммерческих акционерных обществах сроком на 3 года. С применением ст.63 УК наказание назначено условно с установлением пробационного контроля.

"Гражданский иск по делу не заявлен, поскольку ущерб возмещен в полном объеме владельцами автомобилей", - подчеркнули в суде.

Приговор уже вступил в законную силу.

Добавим, что по п.2 ч.4 ст.195 УК РК причинение крупного имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В соответствии с п.2 ч.3 ст.206 УК РК умышленные неправомерные уничтожение или модификация охраняемой законом информации, хранящейся на электронном носителе, содержащейся в информационной системе или передаваемой по сетям телекоммуникаций, а равно ввод в информационную систему заведомо ложной информации, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.