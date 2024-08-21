"Ворвались в дом и связали": 12-летний мальчик зубами сорвал скотч и сообщил о разбое в СКО

В СКО связанный преступниками 12-летний мальчик смог высвободиться и позвать участкового. Подозреваемых в разбойном нападении на местного жителя и его племянника задержали, передает МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, преступление произошло в ночь на 9 августа в Тайыншинском районе.

"Неизвестные ворвались в дом 41-летнего сельчанина, связали скотчем мужчину и его 12-летнего племянника, после чего похитили деньги, два мобильных телефона и золотые изделия", - рассказали подробности в МВД.

Сумма ущерба предварительно составила порядка 640 тыс. тенге.

"Когда злоумышленники покинули дом, мальчик сумел зубами сорвать скотч с рук. Освободившись, он побежал к расположенному неподалеку дому участкового инспектора полиции", - рассказали в ведомстве.

Сообщение о совершенном преступлении поступило в отдел полиции района в 23.40. Все силы полиции незамедлительно были задействованы для розыска подозреваемых. Стражи порядка проверяли подучетных лиц, собирали информацию о приезжих людях и чужих автомобилях, работали с вещественными доказательствами.

"В результате были установлены четверо подозреваемых - жители СКО и Акмолинской области в возрасте от 30 до 38 лет. Оперативники УКП и ОП Тайыншинского района задержали их на территории Астаны. В настоящее время трое фигурантов содержатся под стражей. Часть похищенного изъята, ведется досудебное расследование по факту разбоя", - пояснил начальник управления криминальной полиции ДП СКО Иван Терзиди.

Отметим, что по ст.192 УК РК разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилое помещение, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Алматы сотрудники полиции задержали подозреваемых в квартирных кражах. По данным следствия, установлена их причастность к четырем случаям. Оба задержанных - уроженцы Алматинской области, причем они уже были судимы за совершение аналогичного преступления.