39-летнего мужчину задержали за нападение на подростка в Кокшетау

В Акмолинской области словесный конфликт привел к ранению подростка. Мужчина, подозреваемый в нанесении телесных повреждений, заключен под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 18 августа в управление полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение фельдшера станции скорой помощи о том, что в приемный покой больницы доставлен подросток с резаной раной кисти.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый в нанесении телесных повреждений подростку.

"Им оказался 39-летний местный житель. Следствием установлено, что причиной произошедшего стал словесный конфликт", - рассказали подробности в ДП Акмолинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.293 УК РК "Хулиганство".

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Отметим, что по ст.293 УК РК хулиганство - это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Согласно ч.3 ст.293 УК РК хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.