Павлодарец пожалел, что оставил телефон в авто

Житель Павлодара оставил телефон в салоне машины, но не обнаружил его, когда вернулся. Полицейские задержали подозреваемого в краже, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, благодарность поступила на имя начальника областного полицейского ведомства Василия Скляра от местного жителя. Горожанин поблагодарил за оперативную работу сотрудников патрульной полиции, а именно автопатруль с бортовым номером 633.

"Произошел инцидент, у меня украли телефон из автомобиля, когда меня не было в салоне. Мы вызвали полицию, наша полиция быстро отреагировала на вызов, приехав в течение 5 минут. Выяснив, что произошло, нашли человека, который украл "сотку". Хотелось бы сказать спасибо нашей добросовестной полиции за такую оперативную, хорошую работу", - поделился житель Павлодара.

"Положительные отзывы о работе полицейских являются показателями работы сотрудников, которые круглосуточно несут службу по охране общественного порядка", - отметили в ДП Павлодарской области.

Ранее у жителя Акмолинской области из шкафчика рабочей раздевалки украли телефон и произвели покупки с него на 156 тыс. тенге в интернет-магазине. В преступлении заподозрили 30-летнего коллегу потерпевшего.

Отметим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.