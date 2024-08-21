Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Павлодарец пожалел, что оставил телефон в авто

Опубликовано:

Смартфон на сиденье автомобиля
Телефон в авто. Иллюстративное фото: Lyamport Galina Vyacheslavovna / Getty Images

Житель Павлодара оставил телефон в салоне машины, но не обнаружил его, когда вернулся. Полицейские задержали подозреваемого в краже, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, благодарность поступила на имя начальника областного полицейского ведомства Василия Скляра от местного жителя. Горожанин поблагодарил за оперативную работу сотрудников патрульной полиции, а именно автопатруль с бортовым номером 633.

"Произошел инцидент, у меня украли телефон из автомобиля, когда меня не было в салоне. Мы вызвали полицию, наша полиция быстро отреагировала на вызов, приехав в течение 5 минут. Выяснив, что произошло, нашли человека, который украл "сотку". Хотелось бы сказать спасибо нашей добросовестной полиции за такую оперативную, хорошую работу", - поделился житель Павлодара.

"Положительные отзывы о работе полицейских являются показателями работы сотрудников, которые круглосуточно несут службу по охране общественного порядка", - отметили в ДП Павлодарской области.

Ранее у жителя Акмолинской области из шкафчика рабочей раздевалки украли телефон и произвели покупки с него на 156 тыс. тенге в интернет-магазине. В преступлении заподозрили 30-летнего коллегу потерпевшего.

Отметим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2151370-pavlodarec-pozhalel-chto-ostavil-telefon-v-avto/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie