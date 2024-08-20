"На почве словесного конфликта": мужчину убили в Астане

В Астане обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы. Подозреваемый в убийстве уже задержан.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны, 20 августа в 18.50 на канал 102 поступило сообщение об обнаружении трупа в одном из микрорайонов столицы.

"Сотрудниками полиции на месте происшествия был найден 53-летний мужчина с ножевыми ранениями, без признаков жизни. По горячим следам был задержан 31-летний подозреваемый, личность которого установлена.

Предварительно установлено, что убийство произошло на почве словесного конфликта. В качестве вещественного доказательства изъят нож. Возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в ДП.

Ранее сообщалось, что тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в одном из подъездов Алматы. По подозрению в его совершении экипажем патрульной полиции была задержана женщина, являющаяся родственницей убитого.

Также мы писали, что 35-летнего павлодарца с колото-резаной раной грудной клетки обнаружили на одной из улиц города. Позже он скончался в больнице.

До этого в Алматинской области 29-летний мужчина был убит 12 ударами ножа. Подозреваемого задержали и водворили в ИВС. По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело.

Добавим, что согласно статье 99 Уголовного кодекса РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. При этом убийство:

двух или более лиц;

лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;

лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

совершенное с особой жестокостью;

совершенное способом, опасным для жизни других людей;

совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;

из хулиганских побуждений;

совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;

совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;

совершенное неоднократно;

заведомо несовершеннолетнего лица;

совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.