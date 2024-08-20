Спецоперацию провели полицейские во дворе дома в Алматы
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В одном из дворов в Алматы полицейские произвели задержание 36-летнего мужчины, который, по данным следствия, является наркозакладчиком, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщает медиапортал МВД, спецоперацию полицейские провели во дворе одного из домов по улице Жамбыла в Алматы. Задержан 36-летний местный житель, который, по данным полиции, является закладчиком наркотиков.
"В ходе личного обыска у подозреваемого изъяты 15 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, а в автомашине фигуранта были найдены еще 30 аналогичных свертков. Назначена судебно-химическая экспертиза. По данному факту управлением полиции Алмалинского района расследуется уголовное дело. Устанавливаются как канал поставки наркотиков в мегаполис, так и личность так называемого "работодателя" задержанного", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Мурат Жумабай.
Иная информация, как сообщили в полиции, в соответствии со ст. 201 УПК РК в интересах следствия распространению не подлежит.
Ранее сообщалось, что иностранца подозревают в распространении закладок с наркотиками в Алматы. Его задержали во дворе дома в Бостандыкском районе.
Сегодня в АФМ сообщили, что была ликвидирована незаконная деятельность 55 telegram-каналов по продаже наркотиков с вовлечением более 50 тыс. человек. Общий оборот наркошопов составил почти 48 млрд тенге.
В июне этого года МВД в результате длительной оперативной разработки пресечена деятельность предполагаемой преступной группы, которую подозревают в производстве синтетических наркотиков в четырех регионах Казахстана.
До этого спецоперацию провели в двух регионах Казахстана. Правоохранителями ликвидированы два канала поставки марихуаны в регионы Казахстана. Проведена операция по задержанию подозреваемых. Запрещенные вещества в Мангистаускую область были доставлены большегрузными фурами из Жамбылской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2151087-specoperaciyu-proveli-policeyskie-vo-dvore-doma-v-almaty/