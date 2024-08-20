Встреча в ресторане закончилась судом в Кызылорде. Дело рассматривалось по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице судов региона в Facebook, в суде №2 Кызылорды рассмотрено уголовное дело по ч.1 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Установлено, что подсудимый пришел в ресторан, где встретил потерпевшего, работающего охранником. Подсудимый напомнил охраннику о долге, они поговорили на эту тему.

"В ходе разговора между ними произошел конфликт, тогда подсудимый нанес сильный удар в левую щеку потерпевшего, в результате чего тот потерял сознание и упал на землю. После этого потерпевший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, была сделана операция", - рассказали в суде.

В главном судебном разбирательстве представитель охранника указал, что потерпевший прощает подсудимого, так как он возместил моральный вред, и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч.1 ст.106 УК РК, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года, установлен пробационный контроль.

Добавим, что согласно ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в Кызылорде с фитнес-клуба взыскали более 1 млн тенге компенсации в пользу посетительницы, которая получила травмы. Оказалось, что 54-летняя женщина из-за влажного пола споткнулась и упала возле кулера для воды. После чего ее состояние ухудшилось, она была вынуждена вызвать скорую помощь.