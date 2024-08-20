Оборот на 48 млрд тенге: в АФМ рассказали о ликвидации наркошопов в Казахстане

В АФМ сегодня рассказали о работе по пресечению наркоканалов - ее ведут совместно с правоохранительными органами, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство по финмониторингу.

По данным ведомства, была ликвидирована незаконная деятельность 55 telegram-каналов по продаже наркотиков с вовлечением более 50 тыс. человек.

Общий оборот наркошопов составил почти 48 млрд тенге.

С начала года АФМ совместно с правоохранительными органами (КНБ, ГП, МВД, АПК) возбуждено 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из них - по фактам контрабанды.

Еще по 29 материалам в отношении онлайн-наркошопов проводятся проверочные мероприятия.

Задержано свыше 100 лиц, в том числе 12 членов ОПГ.

По данным ведомства, из оборота изъято около 100 кг тяжелых наркотиков, кокаина, кетамина, мефедрона и марихуаны, свыше 1 тонны прекурсоров для их изготовления.

Заблокировано около 30 тыс. банковских карт "дропов", которые, как подчеркнули в АФМ, являются потенциальными соучастниками наркопреступлений и несут солидарную ответственность.

В Шымкенте пресечен крупнейший в Казахстане канал по производству и распространению мефедрона. Сообщается, что была установлена нарколаборатория, где изъято более 1 тонны кислоты, предназначенной для производства синтетических наркотиков.

Ее производительная мощность позволяла ежемесячно изготавливать почти 50 тыс. доз наркотиков.

"В рамках международного сотрудничества на основе аналитических данных АФМ проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России по ликвидации транснациональных интернет-магазинов, распространявших наркотики на пространстве СНГ. На территории трех стран закрыто три масштабных наркошопа, задержано 35 наркодилеров, изъято более 1 тонны психотропных веществ и порядка 3,5 тыс. доз синтетических наркотиков, готовых для реализации клиентам", - заявили в АФМ.

Общий доход международных наркодельцов составил почти 30 млн долларов США, из которых 12 млн было выведено в криптовалюте.

Отмечается, что по инициативе АФМ внесены изменения в постановления Нацбанка и АРРФР, которыми установлены ограничения по выпуску сразу нескольких карт на одного клиента и в онлайн режиме обеспечен их мониторинг.

"Дополнительные меры контроля и ограничений установлены при выдаче платежных карточек нерезидентам и несовершеннолетним. Усилены меры внутреннего контроля банков по выпуску платежных карт с проведением обязательной биометрической идентификации при регистрации нового клиента.

Разработанные АФМ признаки и критерии распространения наркотиков приняты в работу всеми банками. Это позволяет дальнейшему выявлению фактов торговли наркотиками. С начала действия указанных норм число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тыс. до 3,6 тыс. клиентов, закрыт доступ к дистанционному обслуживанию 1,5 тыс. клиентов", - добавили в ведомстве.

Напомним, в июне этого года МВД в результате длительной оперативной разработки пресечена деятельность предполагаемой преступной группы, которую подозревают в производстве синтетических наркотиков в четырех регионах Казахстана.

До этого спецоперацию провели в двух регионах Казахстана. Правоохранителями ликвидированы два канала поставки марихуаны в регионы Казахстана. Проведена операция по задержанию подозреваемых. Запрещенные вещества в Мангистаускую область были доставлены большегрузными фурами из Жамбылской области.