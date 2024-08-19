Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Начавшийся без причины конфликт закончился смертью в Караганде

Опубликовано:

Задержанный мужчина
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Aramyan / Getty Images

В Караганде вынесли приговор мужчине, обвиняемому в том, что из-за нескольких его ударов погиб человек. Подсудимому назначили 8 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего (ч.3 ст.106 УК), рассмотрели в Казыбекбийском районном суде Караганды.

Преступление произошло ночью 30 апреля 2023 года, около 01.30, возле одного из рестобаров города.

"Подсудимый беспричинно из хулиганских побуждений нанес один удар кулаком в голову потерпевшего, который от полученного удара стал терять сознание. Не останавливаясь на достигнутом, подсудимый нанес еще один удар ногой в область грудной клетки, от чего потерпевший упал, ударившись головой о бампер автомашины и асфальтовое покрытие. В результате потерпевший, не приходя в сознание, скончался на месте", - установил суд.

Вина мужчины доказывалась показаниями свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы, видеозаписями с камер наблюдения и т.д.

При назначении наказания суд признал смягчающим обстоятельством наличие у подсудимого малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

"В соответствии с п.2 ч.2 ст.55 УК при наличии смягчающего обстоятельства и отсутствии отягчающих обстоятельств срок основного наказания при совершении тяжкого преступления не может превышать 2/3 максимального срока, предусмотренного соответствующей статьей УК, то есть 8 лет", - пояснили в суде.

Приговором суда мужчину признали виновным по ч.3 ст.106 УК. Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы.

"С осужденного взыскана сумма компенсации морального вреда в размере 5 млн тенге в пользу каждого потерпевшего, а также расходы, понесенные на погребение и оплату представителей", - отметили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Добавим, что в соответствии с ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенное преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Ранее стало известно, что житель Павлодара потерял зрение на один глаз после конфликта, завязавшегося из-за его собаки. Мужчина, на которого набросилась собака, предъявил претензии ее хозяину и нанес ему три удара по лицу, причинившие в итоге тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2150605-nachavshiysya-bez-prichiny-konflikt-zakonchilsya-smertyu-v-karagande/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie