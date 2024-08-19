Начавшийся без причины конфликт закончился смертью в Караганде

В Караганде вынесли приговор мужчине, обвиняемому в том, что из-за нескольких его ударов погиб человек. Подсудимому назначили 8 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего (ч.3 ст.106 УК), рассмотрели в Казыбекбийском районном суде Караганды.

Преступление произошло ночью 30 апреля 2023 года, около 01.30, возле одного из рестобаров города.

"Подсудимый беспричинно из хулиганских побуждений нанес один удар кулаком в голову потерпевшего, который от полученного удара стал терять сознание. Не останавливаясь на достигнутом, подсудимый нанес еще один удар ногой в область грудной клетки, от чего потерпевший упал, ударившись головой о бампер автомашины и асфальтовое покрытие. В результате потерпевший, не приходя в сознание, скончался на месте", - установил суд.

Вина мужчины доказывалась показаниями свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы, видеозаписями с камер наблюдения и т.д.

При назначении наказания суд признал смягчающим обстоятельством наличие у подсудимого малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

"В соответствии с п.2 ч.2 ст.55 УК при наличии смягчающего обстоятельства и отсутствии отягчающих обстоятельств срок основного наказания при совершении тяжкого преступления не может превышать 2/3 максимального срока, предусмотренного соответствующей статьей УК, то есть 8 лет", - пояснили в суде.

Приговором суда мужчину признали виновным по ч.3 ст.106 УК. Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы.

"С осужденного взыскана сумма компенсации морального вреда в размере 5 млн тенге в пользу каждого потерпевшего, а также расходы, понесенные на погребение и оплату представителей", - отметили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Добавим, что в соответствии с ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенное преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее стало известно, что житель Павлодара потерял зрение на один глаз после конфликта, завязавшегося из-за его собаки. Мужчина, на которого набросилась собака, предъявил претензии ее хозяину и нанес ему три удара по лицу, причинившие в итоге тяжкий вред здоровью потерпевшего.