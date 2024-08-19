Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Павлодарцы собирались искупаться, но оказались в полиции

Опубликовано:

Мужчины идут по песку
Мужчины на пляже. Иллюстративное фото: Manu Vega / Getty Images

Полицейские задержали жителей Павлодара, которые в нетрезвом состоянии шли купаться на пляж. Мужчин доставили в участок для разбирательства, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2024 году посредством тревожных кнопок "SOS" в полицию Павлодара поступило 37 обращений различного характера.

C ноября 2021 года в городе внедрили проект "Кнопка SOS", направленный на обеспечение безопасности граждан. В Павлодаре установили 20 тревожных кнопок.

"Обращение посредством кнопки происходит следующим образом: гражданин, подойдя к устройству, нажимает кнопку "SOS", соединяется с Центром оперативного управления полиции и передает информацию о событии. Дежурный ЦОУ направляет наряд к месту происшествия", - пояснили в ДП Павлодарской области.

С помощью встроенной видеокамеры обеспечивается съемка, а встроенные динамики позволяют сотруднику полиции поддерживать аудиосвязь с позвонившим. Все данные фиксируются системой автоматически.

"К примеру, через кнопку "SOS", расположенную на Центральной набережной, поступил вызов от жителя города о том, что по нижнему ярусу в сторону пляжа идут купаться трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Данные нарушители были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в патрульный участок для дальнейшего разбирательства", - рассказал начальник Центра оперативного управления УП Павлодара Ренат Шамгунов.

В полиции отметили, что такие новшества в системе органов полиции позволяют более эффективно и качественно решать задачи по охране общественного порядка и борьбы с преступностью.

Добавим, что по ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге). 

Ранее в Актобе в запрещенных для купания местах на реках Илек и Каргалы установили таблички с шокирующими надписями: "Купание запрещено. Здесь утонул человек". Как пояснили в МЧС РК, таким образом отметили реальные места трагедий.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2150475-pavlodarcy-sobiralis-iskupatsya-no-okazalis-v-policii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie