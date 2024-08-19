Павлодарцы собирались искупаться, но оказались в полиции

Полицейские задержали жителей Павлодара, которые в нетрезвом состоянии шли купаться на пляж. Мужчин доставили в участок для разбирательства, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2024 году посредством тревожных кнопок "SOS" в полицию Павлодара поступило 37 обращений различного характера.

C ноября 2021 года в городе внедрили проект "Кнопка SOS", направленный на обеспечение безопасности граждан. В Павлодаре установили 20 тревожных кнопок.

"Обращение посредством кнопки происходит следующим образом: гражданин, подойдя к устройству, нажимает кнопку "SOS", соединяется с Центром оперативного управления полиции и передает информацию о событии. Дежурный ЦОУ направляет наряд к месту происшествия", - пояснили в ДП Павлодарской области.

С помощью встроенной видеокамеры обеспечивается съемка, а встроенные динамики позволяют сотруднику полиции поддерживать аудиосвязь с позвонившим. Все данные фиксируются системой автоматически.

"К примеру, через кнопку "SOS", расположенную на Центральной набережной, поступил вызов от жителя города о том, что по нижнему ярусу в сторону пляжа идут купаться трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Данные нарушители были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в патрульный участок для дальнейшего разбирательства", - рассказал начальник Центра оперативного управления УП Павлодара Ренат Шамгунов.

В полиции отметили, что такие новшества в системе органов полиции позволяют более эффективно и качественно решать задачи по охране общественного порядка и борьбы с преступностью.

Добавим, что по ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

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