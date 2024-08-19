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Эзотерика

"Ребенок погиб по вине ее супруга": няню из Семея лишили родительских прав на троих детей

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Судья выносит приговор
Судья. Иллюстративное фото: Pattanaphong Khuankaew / Getty Images

В области Абай суд лишил родительских прав женщину, мужа которой ранее осудили за убийство оставленного ей в качестве няни ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних области Абай положительно рассмотрен иск Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Семея к женщине о лишении ее родительских прав в отношении троих несовершеннолетних детей 2013, 2015, 2016 годов рождения.

По информации суда, основанием для предъявления иска послужило злоупотребление женщиной алкогольными напитками, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, проживание детей в условиях антисанитарии.

"Также она приняла на себя обязательство за денежное вознаграждение по воспитанию и уходу в качестве няни за чужим малолетним ребенком 2019 года рождения, который впоследствии погиб по вине ее супруга", - отметили в суде.

Дети женщины находятся в данный момент на попечении государства.

Напомним, в сентябре прошлого года в Сети появилась информация о том, что в Семее женщина оставила своего ребенка няне, а, вернувшись, его не обнаружила. По словам няни, малыш якобы умер от приступа, а ее муж вывез тело в спортивной сумке и выкинул его в туалет на трассе. Полиция начала расследование, подозреваемого задержали.

В июле этого года суд вынес мужчине приговор за развратные действия сексуального характера в отношении 9-летней дочери, а также за истязания и убийство ребенка, оставленного его супруге в качестве няни. Он получил пожизненное лишение свободы, а его жена за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей была приговорена к 2,5 годам колонии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2150419-rebenok-pogib-po-vine-ee-supruga-nyanyu-iz-semeya-lishili-roditelskih-prav-na-troih-detey/

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