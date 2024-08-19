Мужчина погиб в Тель-Авиве при взрыве авто

Мужчина погиб во время взрыва грузовика в Тель-Авиве - сработало взрывное устройство в машине, заявили израильские полицейские. Прорабатываются разные версии случившегося.

Стражи порядка считают, что взрыв был вызван взрывным устройством, находившимся в автомобиле, пишет местное издание Times of Israel.

Агентство безопасности "Шин-Бет" также занимается расследованием инцидента, но пока официально не участвует в расследовании.

Отмечается, что участие данного ведомства говорит о том, что следователи также рассматривают возможность того, что взрыв может быть связан с терроризмом.

По информации РИА Новости, по первоначальным данным источников в полиции, преступление, скорее всего, связано с криминальной деятельностью, а не терроризмом.

Однако позже командующий местным полицейским округом Перец Амар рассказал журналистам, что ситуация не столь однозначна и необходимо выяснить личность погибшего для того, чтобы определить, не является ли происшествие террористическим актом.

По словам полицейского, погибший не был рядовым гражданином.

Напомним, на днях по меньшей мере один палестинец погиб в результате нападения экстремистски настроенных израильских поселенцев на деревню Джит на оккупированном Западном берегу реки Иордан - инцидент произошел в ночь на минувшую пятницу.

Сообщается, что десятки израильских поселенцев - некоторые из них были в масках - бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в дома и автомобили палестинских жителей деревни Джит, расположенной недалеко от города Наблус.