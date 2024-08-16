"Напал и разбил голову": алматинка заявила об ограблении пожилой матери среди бела дня

Алматинка пожаловалась в соцсети, что ее мать стала жертвой ограбления: женщине 72 лет среди дня разбили голову и отняли кошелек. В полиции прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

Алматинка опубликовала пост в группе "Дежурный по городу (Казахстан)" в Facebook. Она рассказала, что на ее пожилую маму напали во дворе в 8 мкр 15 августа около 17:00, на глазах детей, когда женщина возвращалась из аптеки.

"Наркоман напал на мою маму, разбил голову, отнял кошелек. Ей 72 года. На площадке играли дети, взрослых не было никого. Со слов детей, он стал преследовать мою маму и напал сзади.

Приехали скорая помощь и полиция. Прошу помощи у ДВД города Алматы навести порядок и привести наш микрорайон в безопасное место проживания", - пишет автор обращения.

По ее словам, сейчас микрорайон безопасным местом не является.

"Регулярно приходят закладчики, молодые парни с рюкзаками, и везде - возле подъездов, на детских площадках - делают закладки. Потом круглосуточно начинают покупатели наркотиков лазить по двору, откапывать закладки. Прошу принять меры. У нас рядом в 8 мкр две школы и страшно за детей, что количество подозрительных парней и девушек в наркотическом опьянении увеличивается", - пишет она.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы.

"По факту грабежа отделом полиции при УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого.

Его личность установлена.

Вместе с тем, сообщаем, в рамках обеспечении правопорядка, в указанном жилом массиве проводятся локальные отработки по выявлению правонарушений и пресечению преступлений: уплотнены наряды патрульной полиции и задействовано пешее патрулирование", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Напомним, ранее в Астане в дневное время возле подъезда дома мужчина увидел пожилую женщину и, подбежав к ней, вырвал из рук сумку и убежал. При задержании выяснилась его причастность к еще одному эпизоду ограбления на этой же улице: в этом случае он забрал у мужчины барсетку с мобильным телефоном и скрылся.

До этого на одной из улиц Караганды посреди дня на пенсионерку напал злоумышленник, который сорвал с ее шеи цепочку. В результате его действий женщина упала на асфальт. Подозреваемый дал признательные показания. Его водворили в изолятор временного содержания.

Ранее на видео попало ограбление местной жительницы в Медеуском районе Алматы. Неизвестный, применив физическую силу, завладел ее телефоном. 21-летнего алматинца задержали по подозрению в совершении грабежа.

Отметим, что по ст. 191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.