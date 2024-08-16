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"Вывезли в Павлодар и удерживали на квартире": похитителей астанчанина осудили в столице

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Мужская рука тянется к колючей проволоке
Мужчина держится за колючую проволоку. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане суд рассмотрел апелляционные жалобы по делу о похищении человека. Приговор для троих осужденных оставили в силе, он вступил в действие, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, Ш., Х. и У. были осуждены по факту самоуправства и похищения человека (ст. 125 ч. 2 п. 1), ст. 389 ч. 3 УК).

"Ш. при пособничестве У. и Х., действуя умышленно, в группе лиц по предварительному сговору похитили С., вопреки его воле вывезли из Астаны в Павлодар, где Х. и У. удерживали его в арендованной квартире", - уточняет ведомство.

В дальнейшем Ш., чтобы вернуть долг, "совершил в отношении похищенного самоуправство" на 2 млн тенге.

Первой судебной инстанцией:

  • Ш. признан виновным в похищении человека и самоуправстве и осужден по совокупности преступлений к 7 годам 6 месяцам лишения свободы;
  • Х. и У. признаны виновными в пособничестве в похищении человека, каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком – 7 лет.

Рассмотрев апелляции, судебная коллегия по уголовным делам приняла решение об оставлении приговора без изменения, апелляционных жалоб адвокатов, защитников и осужденных – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в июле в Сети появилась информация, что в Астане неизвестный мужчина в маске и с оружием похитил судью и вымогал деньги. В пресс-службе Департамента полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту начато расследование.

Ранее мы рассказывали о случае в Костанае, когда трое жителей города похитили человека, сначала избив, а затем - вывезя в лес. Причиной стала месть за обиду подруг.

Также жителя Усть-Каменогорска вывозили за город, угрожали и завладели его деньгами, а также автомобилем Mercedes-Benz. Подозреваемых задержали.

Добавим, что в соответствии со ст. 125 ч. 2 УК РК похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2149923-vyvezli-v-pavlodar-i-uderzhivali-na-kvartire-pohititeley-astanchanina-osudili-v-stolice/

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