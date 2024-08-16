Лжеадвокат обещал закрыть дело за 10 млн тенге и лишился свободы в Шымкенте

Житель Шымкента, который не имел разрешения на адвокатскую деятельность, обещал оказать содействие в прекращении уголовного дела, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

На сайте прокуратуры Шымкента сообщается, что приговором межрайонного суда по уголовным делам гражданина К. осудили к 4 годам лишения свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятке должностному лицу.

"Установлено, что не имевший разрешения заниматься адвокатской деятельностью гражданин K., подстрекая родственника подозреваемого на дачу взятки должностному лицу, заявил, что окажет содействие в прекращении уголовного дела.

Родственник подозреваемого, поняв противоправное деяние К., обратился в департамент Агентства по противодействию коррупции по Шымкенту", - сказано в сообщении.

Сообщается, что К. был задержан при получении денежных средств в размере 10 млн тенге.

Напомним, в конце июня текущего года Антикор начал расследование в отношении жительницы Астаны - по данным правоохранителей, женщина предлагала смягчить приговор осужденному Куандыку Бишимбаеву.

Позже официальный представитель антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров на брифинге отметил, что ведомством завершено досудебное расследование по заявлению родственников Куандыка Бишимбаева в отношении жительницы столицы - гражданки Г.

"Она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, то есть завладении 100 млн тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора Бишимбаеву", - добавил он.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. "Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", - говорится в тексте УК РК.