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Спортивного директора футбольного клуба "Жетісу" осудили в Талдыкоргане

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Решетка с замком и полицейский
Решетка. Иллюстративное фото: pexels.com

Суд Талдыкоргана вынес приговор спортивному директору футбольного клуба "Жетісу". Его приговорили к 3,5 годам ограничения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Суд Талдыкоргана огласил приговор в отношении спортивного директора футбольного клуба "Жетісу" Иманкулова Д.М., сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

Его признали виновным в хищении мошенническим путем бюджетных средств в размере 5,5 млн тенге под предлогом выдачи бонуса к трудовому договору футболиста. Иманкулов осужден на 3 года 6 месяцев ограничения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в начале июня был арестован директор футбольного клуба "Жетісу" Калмухамет Доненбаев, который также возглавляет местную авиакомпанию. Его подозревают в хищении бюджетных средств в сумме 85,4 млн тенге, выделенных на учебно-тренировочные сборы, в 2022-2023 годы.

В конце прошлого года стало известно, что Антикор проанализирует деятельность Министерства туризма и спорта, в том числе подведомственных организаций ведомства, на предмет коррупции.

В конце мая служба огласила результаты - так, были выявлены нарушения, способствующие нерациональным тратам и хищению госсредств.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2149657-glavu-futbolnogo-kluba-zhet-su-osudili/

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