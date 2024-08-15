"Парень избивает девушку в машине": на видео в Сети отреагировали в полиции Алматы

В Сети появилось видео, на котором голос за кадром заявляет об избиении девушки прямо в салоне ее автомобиля. На инцидент отреагировали в Департаменте полиции Алматы, передает NUR.KZ.

Видео, предположительно, с нападением на девушку в Алматы опубликовано в Instagram-аккаунте kris__p__official. Женский голос за кадром утверждает, что сначала парень гонял девушку на парковке супермаркета. Вероятно, девушка успела сесть в машину и отъехать. Но, судя по словам снимающей видео женщины, мужчина вновь догнал девушку, въехал в ее авто и продолжил избивать в салоне машины. За кадром слышен женский плач.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, по данному факту Управлением полиции Жетысуского района проводится расследование.

"Обстоятельства устанавливаются. В отношении правонарушителя будут приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - сообщили в ведомстве.

На днях в Сети появилось видео с избиением женщины мужчиной в Алматы. Судя по кадрам - женщина лежит на земле, а мужчина держит ее за волосы. Ведущая съемку очевидица требует отпустить жертву, на что агрессор реагирует, направляясь в ее сторону. Инцидент прокомментировали в полиции, сообщив, что подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан.

Резонансный случай произошел также 3 августа в Шымкенте: мужчина жестоко избил жену и трехмесячную дочь. Малышка попала в реанимацию, ее мать также госпитализирована в городскую больницу. Позже стали известны новые подробности дела: женщина, поступившая с побоями в больницу, оказалась беременна.

Также мы писали, что житель Актобе причинил своей супруге тяжкий вред здоровью, когда они поругались из-за ремонта в квартире. Суд приговорил мужчину к лишению свободы.

Ранее в Костанайской области сельчанин предстал перед судом по обвинению в избиении сожительницы. В результате полученных телесных повреждений женщина была обнаружена в бессознательном состоянии, лежащей в снегу на улице. Однако в суде потерпевшая просила не наказывать ее обидчика строго.

Добавим, 16 июня текущего года в Казахстане в силу вступил закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие. Прежде всего, речь идет о переходе к выявительной системе, когда для привлечения агрессора к ответу не требуется заявление жертвы. Раньше из-за отказа женщин заявлять о преступлении безнаказанными оставались больше половины домашних тиранов.