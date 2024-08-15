Бухгалтеры поликлиники в Алматы похитили из бюджета более 300 млн тенге

В Алматы за хищение 341 млн тенге осуждены бухгалтеры городской поликлиники. Главному бухгалтеру и помощнику назначили по 7 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, дело рассмотрел суд Медеуского района города Алматы.

Бухгалтеры городской поликлиники Х. К. и Т.А. совершили хищение бюджетных средств в сумме более 341 млн тенге путем незаконного перечисления заработной платы и других выплат лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в больнице, сообщает ведомство.

Приговором суда главному бухгалтеру Х. назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Ее подчиненный Т. приговорена к 7 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в июне в ВКО прокуроры выявили, что бухгалтер детского сада незаконно начислила себе более 12 млн тенге. В ходе следствия бухгалтер признала свою вину и в полном объеме возместила ущерб. Приговором суда женщина осуждена к 3,5 годам ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Также ранее бухгалтера аппарата акима осудили в Карагандинской области. Установлено, что она необоснованно начислила себе свыше 5 млн тенге. Приговором суда бывший бухгалтер признана виновной и приговорена к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы. Ущерб государству полностью погашен.

А бухгалтер акимата сельского округа в Акмолинской области предстала перед судом по обвинению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Сумма ущерба составила более 20 млн тенге. Женщину на 7 лет отправили в колонию.

Также в Шымкенте был вынесен приговор в отношении главного бухгалтера поликлиники управления физической культуры и спорта. Его за причинение ущерба на сумму более 29 млн тенге лишили свободы на 7,5 лет.