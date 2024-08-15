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Мужчину с килограммом черной икры задержали на улице в Актау (видео)

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Задержание в Актау
Задержание. Кадр из видео: instagram.com/911.aktau

Мужчину с осетровой икрой задержали в одном из дворов Актау - инцидент попал на видео. Подробности рассказали в полиции, передает местное издание "Лада".

Кадры с места событий опубликовали в соцсетях, на них можно увидеть полицию, спецтранспорт и очевидцев произошедшего.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области корреспондентам издания сообщили, что был задержан мужчина.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП Мангистауской области задержан 31-летний подозреваемый. Во время обыска автомобиля мужчины Honda Pilot был изъят один килограмм осетровой икры. Начато досудебное расследование по факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", - рассказали в полиции.

Иная информация не разглашается в интересах следствия, добавил стражи порядка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2149120-muzhchinu-s-kilogrammom-chernoy-ikry-zaderzhali-na-ulice-v-aktau-video/

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