Мужчину с килограммом черной икры задержали на улице в Актау (видео)

Мужчину с осетровой икрой задержали в одном из дворов Актау - инцидент попал на видео. Подробности рассказали в полиции, передает местное издание "Лада".

Кадры с места событий опубликовали в соцсетях, на них можно увидеть полицию, спецтранспорт и очевидцев произошедшего.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области корреспондентам издания сообщили, что был задержан мужчина.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП Мангистауской области задержан 31-летний подозреваемый. Во время обыска автомобиля мужчины Honda Pilot был изъят один килограмм осетровой икры. Начато досудебное расследование по факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", - рассказали в полиции.

Иная информация не разглашается в интересах следствия, добавил стражи порядка.