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Эзотерика

"Собиралась на свидание": жительница Алматы заявила, что ее избили двое мужчин

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Мужчина зажал кулак и хочет ударить женщину
Мужчина бьет женщину. Иллюстративное фото: pexels.com

Полиция Алматы возбудила уголовное дело после публикации на странице фонда "НеМолчи.kz" информации об избиении местной жительницы двумя неизвестными, передает NUR.KZ.

На странице фонда "НеМолчи.kz" в Instagram опубликовали жалобу алматинки.

"27 июля девушка договорилась с мужчиной, что он заедет за ней с его водителем, и свидание пройдет в ресторане. Но как только она села в машину у девушки забрали телефон и сумку и вывезли за город.

Оказалось, что ухажер и водитель - только вышедшие уголовники! Они добились от нее пароля в телефоне и в приложении банка, били в живот и по лицу. Добившись паролей, снимали деньги в разных банкоматах вдоль трассы", - рассказали в фонде.

Сама потерпевшая на видео рассказала, что ее били и пинали и говорили, что она не сможет их найти.

"Не ты первая, не ты последняя", - так, по словам девушки, сказали ей водитель и парень, с которым она собиралась пойти на свидание.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили о возбуждении уголовного дела.

"По данному факту управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых задержан. Принимаются меры к задержанию соучастника преступления. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в полиции.

Напомним, накануне жительница Актау сообщила об избиении на пляже: по ее словам, посторонний мужчина сломал ей нос и угрожал обрезом. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее в Сети появилась информация о том, что 19-летний парень до смерти избил девушку в Туркестанской области. В ДП региона сообщили, что подозреваемый задержан.

До этого очевидцы в Алматы засняли на видео конфликт между девушкой и парнем. Инцидент прокомментировали в полиции - там сообщили, что начато расследование по факту побоев.

В январе текущего года Жительница Астаны сообщила в полицию о пропаже золотой цепочки после свидания в гостинице с новым знакомым. Стражи порядка задержали подозреваемого.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2148999-sobiralas-na-svidanie-zhitelnica-almaty-zayavila-chto-ee-izbili-dvoe-muzhchin/

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