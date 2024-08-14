"Собиралась на свидание": жительница Алматы заявила, что ее избили двое мужчин

Полиция Алматы возбудила уголовное дело после публикации на странице фонда "НеМолчи.kz" информации об избиении местной жительницы двумя неизвестными, передает NUR.KZ.

На странице фонда "НеМолчи.kz" в Instagram опубликовали жалобу алматинки.

"27 июля девушка договорилась с мужчиной, что он заедет за ней с его водителем, и свидание пройдет в ресторане. Но как только она села в машину у девушки забрали телефон и сумку и вывезли за город.

Оказалось, что ухажер и водитель - только вышедшие уголовники! Они добились от нее пароля в телефоне и в приложении банка, били в живот и по лицу. Добившись паролей, снимали деньги в разных банкоматах вдоль трассы", - рассказали в фонде.

Сама потерпевшая на видео рассказала, что ее били и пинали и говорили, что она не сможет их найти.

"Не ты первая, не ты последняя", - так, по словам девушки, сказали ей водитель и парень, с которым она собиралась пойти на свидание.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили о возбуждении уголовного дела.

"По данному факту управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых задержан. Принимаются меры к задержанию соучастника преступления. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в полиции.

Напомним, накануне жительница Актау сообщила об избиении на пляже: по ее словам, посторонний мужчина сломал ей нос и угрожал обрезом. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее в Сети появилась информация о том, что 19-летний парень до смерти избил девушку в Туркестанской области. В ДП региона сообщили, что подозреваемый задержан.

До этого очевидцы в Алматы засняли на видео конфликт между девушкой и парнем. Инцидент прокомментировали в полиции - там сообщили, что начато расследование по факту побоев.

В январе текущего года Жительница Астаны сообщила в полицию о пропаже золотой цепочки после свидания в гостинице с новым знакомым. Стражи порядка задержали подозреваемого.