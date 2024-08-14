48 вкладчиков в СКО потеряли более 400 млн тенге: стал известен приговор суда

В Северо-Казахстанской области суд оставил без изменений приговор застройщикам, причинившим ущерб вкладчикам более чем на 400 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру СКО.

На сайте прокуратуры Северо-Казахстанской области сообщается, что областным судом оставлен без изменения приговор в отношении учредителя и руководителя строительной фирмы по резонансному делу с обманом вкладчиков (ст. 190 ч. 4 п.2 УК).

"Осужденные понесли наказание за хищение денежных средств вкладчиков путем создания имиджа добросовестных застройщиков жилья в строящемся многоквартирном доме в Петропавловске. Фактически денежные средства они потратили на нужды, не связанные со строительством.

Государственное обвинение доказало, что мошенники обманули более 48 жителей областного центра, причинив ущерб на сумму, превышающую 400 миллионов тенге, добившись осуждения двух лиц к реальному лишению свободы на 6 лет", - сказано в сообщении.

В апелляции прокуратурой области поддержаны иски обманутых граждан, постановлением суда их интересы были защищены путем удовлетворения исковых требований.

Ранее в Актобе к 6 годам тюрьмы приговорили застройщика, который обманул свыше сотни дольщиков, обещая возвести дома в городе.

До этого в Алматы суд признал виновными в крупном мошенничестве семерых человек, незаконно привлекавших деньги дольщиков.

Также мы писали, что подозреваемого в обмане дольщиков в Астане на 4,3 млрд тенге задержали в России. Мужчину доставили обратно в Казахстан.

Осенью прошлого года сообщалось, что только за последние два года из-за недобросовестных застройщиков граждане потеряли более 30 млрд тенге.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", - говорится в тексте УК РК.