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Эзотерика

Водитель скутера вызвал подозрения у полицейских в Павлодаре (видео)

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Скутерист в Павлодаре
Скутер с пассажиром. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

Пьяного водителя, управлявшего скутером без прав, наказали в Павлодаре. Материал в отношении него направлен в суд для рассмотрения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, только за одни сутки павлодарскими полицейскими пресечено 258 нарушений в сфере дорожной безопасности, 3 водителя сели за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

"К примеру, на перекрестке улиц Ворушина и Ломова остановлен водитель скутера без государственных регистрационных номерных знаков. При проверке документов сотрудники полиции заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Их подозрения подтвердили результаты медицинского освидетельствования, водитель находился в легкой степени опьянения.

При проверке по базе данных установлено, что мужчина ранее уже был лишен водительского удостоверения на семь лет до 2030 года. Водитель привлечен к ответственности, материал направлен в суд", - сообщил исполняющий обязанности командира батальона патрульной полиции УП Павлодара Максим Кустанов.

Страж правопорядка напомнил, что безопасность на дорогах во многом зависит от поведения и сознательности каждого участника дорожного движения. Пока по нашим дорогам ездят водители, позволяющие себе управлять автомашиной в состоянии опьянения, мы все находимся в серьезной опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Павлодаре ввели усиленный контроль за дисциплиной малых транспортных средств и за выходные оштрафовали более 30 водителей скутеров и мототранспорта.

Также Министерство внутренних дел Казахстана обращалось к мопедистам и самокатчикам. Полицейские призвали водителей соблюдать ПДД. С начала года уже более 22 тыс. водителей мопедов и 10 тыс. самокатчиков привлечены к ответственности. Большее количество из них - в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2148955-voditel-skutera-vyzval-podozreniya-u-policeyskih-v-pavlodare-video/

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