"Переписывалась в Telegram": школьницу изнасиловали в Экибастузе

В Экибастузе школьница переписывалась в Telegram с мужчиной, которому затем доверилась, а он якобы ее изнасиловал. По факту полицейские открыли уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ.

Руководитель отдела образования Экибастуза рассказала об очередном случае изнасилования школьницы. По словам Лауры Дисюповой, девочки из среднего звена очень доверчивые и, возможно, им не хватает внимания родителей.

"Девочка переписывалась в Telegram-канале и в этой переписке, можно сказать, доверилась взрослому мужчине. Хотела бы вам сказать, что взрослые - манипуляторы, дети не понимают этих манипуляций. Поэтому нужно научить детей, что нельзя общаться с незнакомыми людьми, нельзя общаться в каких-то закрытых Telegram-каналах и отправлять какие-то свои данные, фотографии", - обратилась руководитель отдела образования Экибастуза.

Лаура Дисюпова призвала родителей разговаривать с детьми и обращать внимание на изменения в их поведении. Жертвы насилия из-за страха могут просто молчать.

В ДП Павлодарской области сообщили, что по факту изнасилования школьницы в Экибастузе начато расследование. Подозреваемый установлен и находится в ИВС. На данный момент пока назначены необходимые экспертизы.

Ранее стало известно, что сельчанин оказался под следствием по подозрению в изнасиловании девочек 15 и 16 лет в Павлодарской области. По информации регионального уполномоченного по правам детей, мужчина был знакомым старшего брата одной из потерпевших. Как рассказали в ДП региона, подозреваемый задержан, проводятся необходимые экспертизы.

Также сообщалось, что в Павлодаре пожилой педофил изнасиловал двух девочек. При обыске в квартире нашли тетради с письмами к 11 и 12-летним школьницам, а также препараты для мужской потенции. Ювенальный суд начал рассматривать иск к нему о выплате морального вреда.