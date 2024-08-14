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Сотрудники АФМ задержали с поличным жителя Шымкента и провели обыски (видео)

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Поддельные доллары раскладывают на столе в Шымкенте
Следственные мероприятия. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В Шымкенте Агентством по финансовому мониторингу проводилось расследование в отношении двух человек по факту попытки реализации поддельных купюр и наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале АФМ, в ходе следствия сотрудниками ведомства осуществлена контрольная закупка вещества растительного происхождения темно-зеленого цвета.

Позже эксперты подтвердили, что объект исследования - наркотическое вещество "гашиш" общим весом почти 5 кг.

Кроме того, один из подозреваемых попытался реализовать поддельные 10 000 долларов США (банкноты номиналом 100 долларов США в количестве 100 штук), тогда и был задержан с поличным.

В ходе проведения ОРМ также установлен его подельник, у которого обнаружено и изъято 13 100 фальшивых долларов США. А в ходе обыска по месту его жительства обнаружен и изъят гашиш весом около 1 кг.

Приговором суда указанные лица признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на 11 лет и 5,5 лет соответственно.

Напомним, в марте этого года в АФМ также сообщили, что в Шымкенте пресечена незаконная деятельность предполагаемых фальшивомонетчиков, осуществлявших сбыт поддельной иностранной валюты. В результате проведенных комплексных оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые при сбыте фальшивых денежных средств в размере 84 200 долларов США. Их с санкции суда арестовали.

Еще одному казахстанцу, задержанному с поличным при попытке сбыть поддельные доллары США в одном из кафе Шымкента, вынесли приговор. Он получил 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2148781-sotrudniki-afm-zaderzhali-s-polichnym-zhitelya-shymkenta-i-proveli-obyski/

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