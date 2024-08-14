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"Убивали водителей и закапывали их тела": лидеру банды 90-х вынесли приговор в Казахстане

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Задержание последнего участника группировки в Кокшетау
Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

Суд на 25 лет лишил свободы лидера банды, который находился в розыске более четверти века. Группировка совершила в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях ряд особо тяжких преступлений, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

По данным официального Telegram-канала ВС РК, мужчина обвинялся следствием в убийстве и бандитизме (ст.ст. 96 ч.2 п.В, Ж, З, 96 ч.2 п.Ж, З, 96 ч.2 п.А, Ж, З, 96 ч.2 п.Ж, Н, 237 ч.1 УК РК в редакции 1997 года).

Судом установлено, что в 1998 году подсудимый в преступном сговоре и из корыстных побуждений с целью вооруженного нападения на граждан и незаконного обогащения организовал и активно участвовал в деятельности устойчивой банды.

"Эта сплоченная вооруженная банда под руководством в том числе и обвиняемого в течение длительного времени неоднократно совершала групповые нападения по разработанному плану с распределением ролей каждого. Использовали форму сотрудников милиции, проблесковые маяки, жезлы, автомашины и приготовленные для замены госномера.

За год (1998-1999 годы) банда под руководством подсудимого совершила в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях ряд особо тяжких преступлений.

Участники банды останавливали автотранспорт, убивали водителей и потом закапывали их тела", - рассказали в Верховном суде.

Используя подложный документ, мужчина скрывался от следствия и суда, находился в розыске и был задержан лишь в январе 2024 года.

Вина подсудимого во вмененных преступлениях, в том числе убийстве 5 человек, доказана свидетельскими показаниями, заключениями экспертиз и приговором от 1999 года в отношении других фигурантов вооруженной банды.

Подсудимый вину не признал. Потерпевшие просили назначить ему строгую меру наказания.

"Подсудимый признан виновным по ст.237 ч.1 УК и освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

С целью восстановления социальной справедливости и предупреждения новых преступлений подсудимый признан виновным по ст.96 ч.2 п.А, Ж, З, Н УК (в редакции 1997 года) и лишен свободы на срок 25 лет.

Приговор не вступил в законную силу", - резюмировали в Верховном суде.

Напомним, в конце января этого года стало известно, что в Кокшетау задержан последний участник преступной группировки 90-х годов спустя 26 лет поисков. Мужчина изменил свою внешность.

Как тогда сообщали в МВД, на счету у банды было четыре убийства, разбойные нападения на водителей, экономическая контрабанда и факты самовольного присвоения звания представителя власти или должностного лица.

С 1998 года участники группировки, переодевшись в форменное обмундирование сотрудников милиции и, вооружившись автоматическим огнестрельным оружием, на загородных трассах останавливали машины с целью их хищения и расстреливали водителей и их пассажиров. От тел избавлялись, закопав их в лесных массивах, а автомобили реализовывали.

В 1999 году четверых подозреваемых задержали. Двое были приговорены к смертной казни, еще двое - к длительному заключению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2148681-ubivali-voditeley-i-zakapyvali-ih-tela-lideru-bandy-90-h-vynesli-prigovor-v-kazahstane/

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