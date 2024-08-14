Уснул на месте преступления: жителя Байконура подозревают в покушении на угон авто

Уголовное дело возбудили в отношении 25-летнего жителя Байконура по факту совершения покушения на угон автомобиля - в прокуратуре комплекса сообщили подробности, передает NUR.KZ.

Сообщается, что в ночь с 11 на 12 августа текущего года подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, путем свободного доступа проник в автомобиль, после чего вырвал провода зажигания и попробовал запустить двигатель. Отмечается, что автомобиль был открыт.

В то же время, по независящим от него обстоятельствам, сделать подозреваемому это не удалось.

Далее гражданин проник в рядом стоящий автомобиль, также не оборудованный охранной сигнализацией, двери этой машины тоже не были закрыты на запорные устройства. Внутри нее он уснул.

Подчеркивается, что оба транспортных средства принадлежали одному и тому же собственнику, который и обнаружил утром спящего в автомобиле мужчину.

"По данному факту отделом дознания УМВД России на комплексе «Байконур» возбуждено уголовное дело по признакам предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации преступления (покушение на угон). В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления".

Ранее полицейские рассказали, как не стать жертвой автоугонщиков.

Стражи порядка рекомендуют не оставлять свое имущество без присмотра. На автомашины следует установить охранную сигнализацию и ставить авто на охраняемую стоянку.

Также территорию возле дома и во дворе стоит оснастить хорошим освещением, а автомашины не оставлять открытыми.

Кроме того, не стоит оставлять в салоне машин ценные вещи, телефоны и деньги, так как это может привлечь внимание автоворов.

"В случае, если вы стали жертвой или очевидцем кражи или угона автомашин, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102", - отметили полицейские.