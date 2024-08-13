Отпросившуюся к подруге девочку застали ночью пьяной на улице в Экибастузе

В Экибастузе девочка сказала маме, что пойдет ночевать к подруге, а сама гуляла на улице. К тому же была в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

"Мама, можно я переночую у подруги? Она одна, родители уехали", - с таким вопросом обратилась дочь к матери.

Женщина, ничего не подозревая, отпустила свою 16-летнюю дочь. Однако на самом деле оказалось, что девушка у подруги не ночевала, а гуляла по ночным улицам Экибастуза.

"На момент остановки ее сотрудниками полиции девушка находилась в состоянии опьянения. Несовершеннолетняя была доставлена в полицию, куда вызвали родителей. С ними и с девочкой была проведена беседа и составлен административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения и за нахождение в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей", - рассказал начальник местной полицейской службы УП Экибастуза Талгат Шанкотов.

В полиции отметили, что только в текущем году стражи порядка в регионе установили 290 фактов нахождения несовершеннолетних вне жилища без сопровождения взрослых.

Правоохранители обратились к родителям и заявили о необходимости контроля за детьми, важно исключить их самостоятельные ночные гуляния и не отпускать без присмотра взрослых.

Напомним, ранее в Павлодарской области родителей двух подростков, гулявших по улице ночью, пригласили в полицию, где провели с ними беседу и привлекли к административной ответственности.

Также в Аксу стражи порядка обратили внимание на группу подростков в городском парке после полуночи. С родителями несовершеннолетних полицейские провели беседу. Также во дворе дома по улице Астана после часа ночи была замечена несовершеннолетняя, которая прогуливалась в столь позднее время. Забрать 17-летнюю дочь из полиции пришла мать, на которую после проведения профилактической беседы составили административный протокол.