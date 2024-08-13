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"Женщина применила силу": девочка заступилась за котенка и подверглась нападению в СКО

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Нападение на ребенка в Петропавловске
Нападение. Кадр из видео: instagram.com/skopetro

В Сети появилась информация о том, что 10 августа в Петропавловске взрослая женщина напала на 10-летнюю девочку. Инцидент прокомментировали в ДП СКО, передает NUR.KZ.

Как сообщает social_media_kz на своей странице в Instagram, во двое дома в Петропавловске неизвестная женщина напала на 10-летнюю девочку, дергала ее за волосы и выкрикивала оскорбления.

По словам очевидцев, конфликт начался из-за того, что школьница обвинила другую девочку в убийстве котенка. Тогда и вмешалась женщина, заявив, что ей безразличны подобные обвинения, а затем применила силу. Происходящее попало на видео.

Родители пострадавшей девочки написали заявление в полицию. Экспертиза, по данным паблика, подтвердила наличие побоев. При этом якобы действия ребенка квалифицировали как правонарушение и поставили на учет в полиции.

В ДП СКО корреспонденту NUR.KZ пояснили, что по данному факту проводится досудебное расследование по п.8 ч.2 ст.109-1 УК РК "Побои в отношении заведомо несовершеннолетнего".

"Назначен ряд необходимых экспертиз, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК", - отметили в ведомстве.

Добавим, что согласно п.8 ч.2 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, в отношении заведомо несовершеннолетнего, наказываются штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей (от 369 200 тенге до 738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от ста до двухсот часов, либо арестом на срок от тридцати до пятидесяти суток.

Ранее жителя Алматы задержали по факту нападения на детей - действия мужчины попали на камеру. На кадрах видно, как он несколько раз пинает несовершеннолетних, забившихся в угол кабины лифта. По данному факту началось расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2148267-zhenshchina-primenila-silu-devochka-zastupilas-za-kotenka-i-podverglas-napadeniyu-v-sko/

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