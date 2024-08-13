"Оказался изворотливым и пытался всех обмануть": жительница Экибастуза подверглась насилию
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Благодарность за расследование уголовного дела, связанного с насилием, получила следователь из Экибастуза Акмарал Каршалова. Письмо поступило в городское управление полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, жительница Экибастуза выразила благодарность капитану полиции Акмарал Каршаловой за грамотное расследование уголовного дела, связанного с насилием.
Сотрудница собрала доказательства и дело было направлено в суд. Подозреваемого осудили на 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
"Хочу выразить огромную благодарность всему следственному отделу Экибастуза и особенно Акмарал Джанатовне. В отношении меня было совершено преступление, злоумышленник оказался изворотливым и пытался всех обмануть. Но благодаря профессиональным действиям, ответственности, восторжествовала справедливость, мужчина получил заслуженное наказание.
Я высоко ценю труд выполненной работы, хочется пожелать карьерного роста и уважения всех коллег. Благодаря таким сотрудникам полиции чувствуешь защиту, хотя мне очень тяжело", - написала женщина.
Автор письма отметила высокий профессионализм, настойчивость следователя, что способствовало изобличению преступника, ее человечность и внимание к потерпевшей, умение выслушать и поддержать в трудную минуту.
Ранее супруги из Павлодара признались, что были не лучшей версией семьи. Однако участковый инспектор направил их на путь истинный и помог исключить возникающие между ними конфликты. Они выразили благодарность полицейскому.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2148246-okazalsya-izvorotlivym-i-pytalsya-vseh-obmanut-zhitelnica-ekibastuza-podverglas-nasiliyu/