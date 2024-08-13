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Эзотерика

Похищенные в Казахстане трансформаторы на миллионы тенге продали в Кыргызстан (видео)

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Задержание на границе с Кыргызстаном
Задержание. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Актюбинские полицейские задержали подозреваемых в краже трансформаторов на сумму более 15 млн тенге. Имущество обнаружили на границе с Кыргызстаном, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации новостного Telegram-канала ведомства, полицией задержаны двое жителей Акмолинской области, которых подозревают в кражах с территории строящихся объектов девяти силовых трансформаторов.

"Так, подозреваемые с помощью манипулятора похищали трансформаторы со строящихся объектов. Затем перевезли похищенное в Караганду, где продали гражданам соседней страны.

Фуру, груженную девятью трансформаторами, оперативники остановили на границе с Кыргызской Республикой", - рассказали в МВД.

По факту кражи проводится досудебное расследование. Двое подозреваемых водворены в ИВС.

Наказание за кражу в Казахстане

Согласно ст.188 УК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. Кража, совершенная: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

3. Кража, совершенная: 

1) в крупном размере;  

2) неоднократно; 

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

4. Кража, совершенная: 

1) преступной группой; 

2) из нефтегазопровода; 

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2148144-pohishchennye-v-kazahstane-transformatory-na-milliony-tenge-prodali-v-kyrgyzstan-video/

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