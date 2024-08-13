Дело бывшего замдиректора "Балхаш Жылу": конфискованы 3-комнатная квартира и Lexus

Бывший замдиректора ТОО "Балхаш Жылу" и главный бухгалтер предприятия осуждены за хищение бюджетных средств в размере более 700 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, уголовное дело в отношении указанных лиц расследовалось Агентством РК по финансовому мониторингу.

"Осужденные в период с июня 2020 года по январь 2023 года совершили хищение бюджетных средств, предназначенных для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения Балхаша путем необоснованного перечисления на счета лжепредприятий, с которыми фактически каких-либо гражданско-правовых сделок не было.

Похищенные бюджетные средства легализовывали посредством совершения сделок с недвижимым имуществом для извлечения дохода от его использования", - поделились в АФМ.

По данным ведомства, общая сумма похищенных средств превысила 708 млн тенге.

В рамках досудебного расследования возмещено живыми деньгами почти 144 млн тенге.

Подсудимые приговорены судом к 5,5 годам и 5 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

В доход государства конфискованы 3-комнатная квартира и автомашина Lexus.

Напомним, в январе 2023 года стало известно, что бывшего заместителя директора и главного бухгалтера ТОО "Балхаш Жылу" подозревают в хищении свыше 272 млн тенге путем излишнего начисления заработной платы на свои карточные счета (ст.189 УК РК).

При этом у товарищества имелись задолженности перед поставщиками на сумму свыше 1,5 млрд тенге.

В Антикоре тогда сообщали, что в связи с полным признанием вины мера пресечения в виде содержания под стражей к подозреваемым не применялась.

Позже, в июне того же года, уже в АФМ рассказали, что должностные лица ТОО "Балхаш Жылу" подозреваются в хищении бюджетных средств в общей сумме 677 млн тенге. По данным следствия, бывшее руководство в период с июня 2020 года по январь 2023 года совершило хищение бюджетных средств, предназначенных для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения города, путем перечислений на личные счета и счета лжепредприятий. Подозреваемых задержали и водворили в СИЗО.