Подросток напал с ножом и топором на людей в Турции: есть пострадавшие (видео)

В турецком городе Эскишехир мужчина в каске и бронежилете, с нацистской символикой на груди, ранил на улице пятерых людей. Нападающего задержали: им оказался 18-летний подросток.

Местное СМИ Cumhuriyet в соцсети Х сообщает, что двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Напавший на людей подросток был одет в шлем и бронежилет, закрывал лицо маской и защитными очками. На груди у него была нацистская эмблема "Черное солнце", к тому же, он вел прямую трансляцию в соцсети, указывает издание.

Внимание: видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сделал заявление по поводу происшедшего в своем аккаунте соцсети Х.

"Подозреваемый А. К., который ранил пятерых человек, напав на случайных людей в Эскишехире, задержан в рамках судебного расследования, инициированного главной прокуратурой Эскишехира", - сообщил он, заверив граждан в тщательном проведении расследования.

Telegram-канал Mash пишет, что нашивка на груди нападавшего является шевроном нацистской 3-й танковой дивизии СС "Мертвая голова". Также канал сообщает, что запись происходившего подросток вел на камеру GoPro, кадры с которой и распространились в Сети.

Напомним, в Великобритании 17-летнему подростку предъявлены обвинения в убийстве трех девочек шести, семи и девяти лет на танцевальном занятии в Саутпорте. Еще восемь детей получили ножевые ранения, двоих уже выписали из больницы, но пятеро по-прежнему находятся в критическом состоянии. Тяжелые ранения также получили двое взрослых. После нападения в городах Великобритании не стихают акции протеста.

Ранее в мае в Павлодаре учитель и ученик одной из школ получили ножевые ранения. Подозреваемый в нападении на них задержан, им является учащийся этой же школы. 59-летнюю учительницу с колото-резаными ранами в плечо и грудную клетку и 16-летнего школьника госпитализировали в городские больницы, угрозы жизни нет.

А в марте в Кызылорде конфликт в школе привел к тому, что подросток нанес своему оппоненту три удара складным ножом. Суд установил, что несовершеннолетний совершил хулиганство с применением холодного оружия и нанес потерпевшему телесные повреждения легкой степени тяжести. Его приговорили к ограничению свободы сроком на один год.