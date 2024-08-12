Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец в Германии зашел в полицию спросить, нет ли у него проблем с законом, и оказался в тюрьме

Опубликовано:

Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: choochart choochaikupt/Getty Images

В Лейпциге казахстанец зашел в участок проверить чистоту перед законом. Выявились штрафы в 5200 евро, за неуплату которых его и задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на Bild.

По всей видимости, 53-летний мужчина уже давно живет в Германии, отмечается в публикации.

Решив поинтересоваться своей чистотой перед законом, он самостоятельно обратился в полицейский участок в Лейпциге. Мужчина сказал дежурному, что хочет проверить, нет ли у него проблем с законом.

"Казах, вероятно, надеялся, что против него ничего не было", — заявил представитель полиции Йенс Дамрау.

Выяснилось, что против мужчины действуют два ордера на арест за вождение в нетрезвом виде и без прав. Их выдали суды Хемница и Торгау. За оба нарушения он не уплатил штрафы общей суммой 5200 евро.

У казахстанца не оказалось таких денег. Его арестовали, вывели в наручниках и отправили в тюрьму. Денежный штраф заменили лишением свободы на 130 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что в США арестованы казахстанец и россиянин: их подозревают в кибермошенничестве. В случае обвинительного приговора арестованным грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

В конце июня в Италии был задержан турист из Казахстана после того, как он вырезал буквы ALI на светлой штукатурке в Доме Цеев в археологическом парке Помпеи. Позже в МИД подтвердили задержание и сообщили, что после завершения всех необходимых формальностей в правоохранительных органах казахстанец был отпущен. Дальнейшее судебное разбирательство будет проведено в административном порядке.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2147967-kazahstanec-v-germanii-zashel-v-policiyu-sprosit-net-li-u-nego-problem-s-zakonom-i-okazalsya-v-tyurme/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie