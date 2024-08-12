Дело о детских путевках расследовали в Костанайской области

Прокуратура Костанайской области завершила дело о детских путевках. Факт хищения был выявлен в ходе проверки в учреждении отдела образования Рудного, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратурой Рудного в ходе проверки в деятельности КГКП "Детский воспитательно-оздоровительный комплекс" отдела образования города Рудного" установлен факт хищения денежных средств в особо крупном размере.

По данному факту специальными прокурорами проведено досудебное расследование по ч.4 ст.189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

"В ходе расследования установлено, что работник детского комплекса в период 2022-2023 годов присвоила денежные средства на сумму свыше 18 млн тенге, полученные от граждан за покупку путевок на летний сезон в детские оздоровительные центры.

В настоящее время досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд", - рассказали в прокуратуре Костанайской области.

Добавим, что согласно ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях совершения их лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ранее в Костанайской области вынесли приговор в отношении бухгалтера одного из госучреждений. Его подозревали в хищении более 12 млн тенге. В ходе следствия он возместил ущерб в полном объеме. Приговором суда должностное лицо осуждено к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно.