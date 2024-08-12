Кражи в магазинах Астаны: в полиции заявили о задержании подозреваемой

24-летнюю жительницу Астаны подозревают в совершении краж в магазинах города, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД. Ее действия попали в объективы камер видеонаблюдения

На официальном медиапортале МВД Polisia.kz сообщается о задержании 24-летней жительницы столицы.

"В ходе расследования установлено, что девушка, находясь в сети магазинов по продаже бытовых товаров, путем свободного доступа тайно похитила необходимые ей вещи. Ее действия попали в объективы камер видеонаблюдения", - сообщили в МВД.

Сообщается, что полицейские выявили причастность гражданки к трем фактам краж на территории столицы. По данным МВД, подозреваемая дала признательные показания, вещественные доказательства изъяты.

Ранее в Западно-Казахстанской области провели спецоперацию по задержанию предполагаемой преступной группы, которую подозревают в кражах на территории города Аксай.

Также мы писали, что в Астане задержан 39-летний мужчина, который подозревается в краже компьютеров почти на 3 млн тенге. До этого столичные полицейские раскрыли кражу форсунок из городского фонтана. Ущерб составил свыше миллиона тенге. По подозрению в краже был задержан 25-летний мужчина.

Еще один случай произошел в Астане весной - вор прополз под камерами и за несколько секунд вынес из магазина 14 iPhone в Астане. А на юге Казахстана продавца магазина техники и вовсе заподозрили в оформлении кредитов на покупателей.

Добавим, что согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (более 11 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;

либо ограничением свободы до 7 лет;

либо лишением свободы до 10 лет.