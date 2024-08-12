Парня забили до смерти в Павлодаре

Парня избили в Павлодаре, в результате чего он скончался. Прибывшим на место происшествия медикам лишь пришлось констатировать его смерть, передает Павлодар-онлайн.

О смерти молодого человека стало известно из соцсетей. В Павлодарской областной станции скорой помощи факт подтвердили. Прибывшие на место медики констатировали смерть парня.

"Вызов поступил 11 августа в 04.48. Повод - на улице Астана избит мужчина. На месте медики констатировали смерть мужчины 20-25 лет", - сообщили в пресс-службе 103.

Напомним, в июне этого года в Сети появилось видео убийства мужчины во дворе дома в Павлодаре. В подписи к кадрам указывалось, что горожанин по неизвестной причине перерезал горло другому человеку и просто спокойно сел отдохнуть. В ДП региона пояснили, что подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП Павлодара. По факту убийства началось расследование.

Позже соседи озвучили подробности преступления. По их словам, причиной стал конфликт, случившийся в этом же месте двумя годами ранее, в данном случае речь шла о мести.

В июле в Павлодаре разыгралась очередная кровавая сцена на улице. В Сети распространили шокирующее видео, как мужчина режет горло женщине ножом. Пострадавшую доставили в больницу. Подозреваемого в покушении на убийство задержали.