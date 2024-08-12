Казахстанского бизнесмена объявили в розыск в Кыргызстане

В Кыргызстане по факту финансирования ОПГ Асанбека объявили в розыск казахстанского бизнесмена Ясынжана Таирова, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет нацбезопасности страны.

Как сообщается в Instagram-аккаунте кыргызского ведомства, по факту финансирования ОПГ К.Асанбека объявлен в розыск казахский предприниматель, владелец центра отдыха "Симирам" - Таиров Ясынжан Ниязович.

"ГКНБ КР в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства, зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов добытых преступным путем, установлены факты финансирования деятельности ОПГ "вора в законе" К.Асанбека, входившего в международную преступную группировку "Братский круг", со стороны бизнесмена РК – Таирова Ясынжана Ниязовича", - отмечается в сообщении.

Согласно данным местного ведомства, Таиров, зная о преступной деятельности К.Асанбека в систематических получениях денег от незаконных действий в виде рэкета, вымогательства, поборов с предпринимателей в составе преступного сообщества, а также о его неоднократной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, в целях получения покровительства установил с ним связь для ведения совместных бизнес-проектов на территории Кыргызстана.

"Установлено, что Таиров в целях финансирования преступной деятельности так называемого "вора в законе" Асанбека передал ему 200 тысяч долларов США. Также владелец центра отдыха "Симирам" на постоянной основе предоставлял коттеджи и номера представителям ОПГ для организации их досуга и отдыха.

Кроме этого, по имеющимся данным, Таиров всегда оказывал знаки внимания и преподносил дорогостоящие подарки Асанбеку при проведении им каких-либо торжеств и праздничных мероприятий", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что встречи между Таировым и так называемым "вором в законе" проходили в Чолпон-Ате, на территории комплекса "Барс", принадлежащего Асанбеку и аффилированным ему лицам.

На основании собранных материалов в отношении Таирова постановлением суда заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Казахстанец также объявлен в розыск, в том числе межгосударственный и по линии НЦБ "Интерпола", для привлечения к уголовной ответственности.

В пресс-службе МВД Казахстана корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ведомством направлен запрос коллегам из Кыргызстана. Информацию касательно объявленного в розыск казахстанского бизнесмена предоставят по мере поступления.

В начале года мы сообщали, что казахстанца, разыскиваемого за создание финпирамиды, задержали в Бишкеке.

Также предполагаемого члена ОПГ из Казахстана, который несколько лет находился в международном розыске, задержали в Бишкеке сотрудники ГКНБ Кыргызстана.

В апреле этого года в ГКНБ Кыргызстана сообщили о задержании гражданина Казахстана, с ноября 2022 года состоявшего на учете как член организованной преступной группировки (ОПГ). Задержанный скрывался на территории КР.

Ранее в Бишкеке был также задержан казахстанский блогер Айдын Тусупов. Причиной стал ролик с нецензурными высказываниями, выложенный в соцсетях.