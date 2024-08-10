Имущество на 12 млн тенге вымогали у двух жителей Рудного (видео)
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В Рудном задержали подозреваемых в вымогательстве. По версии следствия, группировка применяла физическую силу и оказывала моральное давление, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.
Сотрудники УБОП ДП Костанайской области задержали преступную группу, члены которой подозреваются в вымогательствах в Рудном.
"Получена информация, что группа лиц, применяя физическую силу, оказывая моральное давление на двух жителей Рудного, вымогала автомашины, мотоцикл, снегоход, а также пять мобильных телефонов марки iPhone 15 и денежные средства. Они причинили материальный ущерб на общую сумму 12 миллионов тенге", - говорится в Instagram-профиле областного ДП.
В ходе обыска были найдены ножи, сигнальный пистолет, учебная граната, автотранспорт, деньги и другие вещественные доказательства по уголовному делу.
Иные сведения не разглашаются, подозреваемые водворены в ИВС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2147230-imushchestvo-na-12-mln-tenge-vymogali-u-dvuh-zhiteley-rudnogo-video/